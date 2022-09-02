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縮短藝文展演城鄉差距 月琴故鄉投8億建恆春文化中心

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府斥資8億元於月琴故鄉恆春鎮打造的「恆春文化中心」，甫獲2022年國家卓越建設獎「最佳規畫設計類」最高榮譽卓越獎的劇場館，縣長潘孟安今天出席動土儀式。記者潘欣中／翻攝
屏東縣政府斥資8億元於月琴故鄉恆春鎮打造的「恆春文化中心」，甫獲2022年國家卓越建設獎「最佳規畫設計類」最高榮譽卓越獎的劇場館，縣長潘孟安今天出席動土儀式。記者潘欣中／翻攝

屏東縣地形狹長，大型藝文展演場館和展演活動都在屏北的屏東市，縣府為縮短城鄉文化差距，去年投入6.2億元在中區的東港鎮興建「王船文化館」，斥資8億元於南區月琴故鄉恆春鎮打造的「恆春文化中心」，第一階段民謠館於去年底動工，第二階段甫獲2022年國家卓越建設獎「最佳規畫設計類」最高榮譽卓越獎的劇場館今天動工，預定2年後完工。

屏東縣立演藝廳及藝術館都在屏北地區，但對屏東中南地區的民眾距離遠，尤其是百公里外的恆春半島居民；縣長潘孟安說，為打破距離限制，縣府規畫在屏中和屏南地區各設1處綜合性文化展演場館，東港鎮「王船文化館」設在東港火車站舊址，恆春鎮「恆春文化中心」設在恆春國中舊教師宿舍，已先後動工，除推廣展示地方人文和文化特色，也是藝文展示和表演場館，成為蓄積地方藝文能量和推廣的重要基地。

縣府文化處表示，第一階段民謠館工程獲中央前瞻基礎建設經費1億5700萬元補助，為地下1層地上3層樓建築物，目前工程進度25%，預計明年初完工，包含恆春民謠館、聲音博物館和圖書閱讀空間，將成為恆春半島重要的民謠培育中心；今天動土的劇場館興建經費約5.9億，為地下1層地上5層建物，規畫671席座位演藝廳、200席視聽會議室和演出排練空間，還有餐廳、商場等商業服務空間，戶外露臺設計可眺望恆春古城、山景。

縣文化處長吳明榮說，斥資8億打造的「恆春文化中心」，由台日跨國建築團隊合作設計，甫獲2022年國家卓越建設獎「最佳規畫設計類」最高榮譽卓越獎，整合海洋文化、古蹟等元素，融合周邊百年恆春古城城牆，如同海灣中停泊的船隻；內部空間規畫融入古城及恆春月琴等文化意象，強化在地特色，將串可聯周邊恆春社福館、古城及行政設施戶外開放空間，形塑恆春文化生活圈，讓遊客體驗國境之南的文化觀光魅力，並感受在地豐厚的藝文氛圍。

屏東縣政府斥資8億元於月琴故鄉恆春鎮打造的「恆春文化中心」，甫獲2022年國家卓越建設獎「最佳規畫設計類」最高榮譽卓越獎的劇場館今天動土。記者潘欣中／翻攝
屏東縣政府斥資8億元於月琴故鄉恆春鎮打造的「恆春文化中心」，甫獲2022年國家卓越建設獎「最佳規畫設計類」最高榮譽卓越獎的劇場館今天動土。記者潘欣中／翻攝
屏東縣政府斥資8億元於月琴故鄉恆春鎮打造的「恆春文化中心」，甫獲2022年國家卓越建設獎「最佳規畫設計類」最高榮譽卓越獎的劇場館，縣長潘孟安今天出席動土儀式。記者潘欣中／翻攝
屏東縣政府斥資8億元於月琴故鄉恆春鎮打造的「恆春文化中心」，甫獲2022年國家卓越建設獎「最佳規畫設計類」最高榮譽卓越獎的劇場館，縣長潘孟安今天出席動土儀式。記者潘欣中／翻攝
屏東縣政府斥資8億元於月琴故鄉恆春鎮打造的「恆春文化中心」，甫獲2022年國家卓越建設獎「最佳規畫設計類」最高榮譽卓越獎的劇場館今天動土。記者潘欣中／翻攝
屏東縣政府斥資8億元於月琴故鄉恆春鎮打造的「恆春文化中心」，甫獲2022年國家卓越建設獎「最佳規畫設計類」最高榮譽卓越獎的劇場館今天動土。記者潘欣中／翻攝

恆春 屏東縣

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