高雄旗津辦活動「塞塞塞」 藍綠議員齊聲罵

為振興高雄旗津經濟，陸續舉辦黑沙玩藝節、風箏節等活動，後者帶來7萬觀光人潮造成交通嚴重打結，引爆居民怒火。

高市議會今日交通部門質詢，藍綠議員同聲批評第二過港隧道進度慢、渡輪量能不足，電動渡輪故障率高，另外大型活動應評估交通運能，必要時控管人數。交通局、觀光局回應，將汰換三艘電動渡輪，活動交通也會檢討。

旗津地形特殊，聯外交通全靠過港隧道及八艘渡輪運輸。民進黨議員李喬如指出，渡輪是旗津居民重要交通工具，旗福一號、二號都是電動船，但常發生電池或馬達故障，光靠健康、幸福、快樂三艘傳統柴油燃料渡輪，無法應付龐大運量。

李喬如說，電動船堪稱「失敗」，常常壞不是辦法，渡輪航次不足以應付運載量，現在觀光人潮回籠，年輕人湧入旗津，必須快點將交通船汰舊換新。

交通局長張淑娟回應，旗福一號是第一代電動渡輪，電池面臨汰舊換新，旗福二號有正常營運，但配合設計展裝修，性能沒問題；今年規畫汰換超過10年的旗鼓一號與二號，會有三艘新船取代，第一艘明年交貨。

議員鄭孟洳也說，此次活動讓旗津居民的回家時間從1小變4小時，聯外交通問題很大，若舉辦大型活動，交通局與觀光局要合作，也要提高渡輪運輸量能，島內外接駁進行總量管制，居民優先，另外第二過港隧道興建要加快速度。

國民黨議員陳美雅也表示，旗津對外只能靠渡輪及第二過港隧道，目前8艘渡輪僅3艘是電動，要趕快全面電動化，不要符合年限才換；每次辦活動都造成旗津居民生活交通受極大衝擊 ，塞塞塞的日子不好受，觀光局要跟交通局「不要各唱各的調」。

主席黃香菽說，舉辦大型活動前須先統計人數，臉書一片罵聲，橫向溝通要做好，不能說「沒預估會有7萬人進去，這樣不應該」。

有關第二條過港隧道及旗津輕軌問題。交通局長張淑娟說，第二過港隧道去年進行資料蒐集，正針對兩個路廊做評估，明年年中可完成可行性報告，完成後還要進行環評及綜合規畫，因希望隧道與輕軌共構，需要時間。