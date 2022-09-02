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軒嵐諾颱風逼近 高市「聊療漂漂河」全員放颱風假！
「軒嵐諾」颱風逼近台灣，高市文化局昨晚緊急公告，讓高雄港內「聊療漂漂河」的ㄇㄚˊ幾兔等展示裝置，今起放颱風假到9月4日！
受「軒嵐諾」颱風影響，據中央氣象局研判，南部海域風力預估將達7至8級風，高市文化局為確保「聊療漂漂河」無所事事小海豹、PP mini小小企鵝、ㄇㄚˊ幾兔、豆卡頻道、塔仔不正經、貓爪抓安全，全員放颱風假。
8月下旬因應輕颱「馬鞍」，文化局首次宣布8月23日到8月25日聊療漂漂河全員放颱風假；這次「軒嵐諾」颱風逼近，氣象局預估風力也將達7至8級風，文化局再次宣布颱風假。
文化局指出，會視颱風後續動態，期待9月5日即能上工和大家見面，文化局也提醒市民朋友，氣候多變化，大家務必做好各種準備。
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