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澎湖光榮水資中心試營運 回收水澆灌公園植栽
澎湖光榮水資源回收中心試營運，初期日處理家庭污水量1150噸，回收水將作為民族路公五、公六公園及媽祖園區植栽澆灌用。澎湖縣長賴峰偉表示，建置污水下水道系統是城市進步指標。
澎湖縣政府發布新聞指出，馬公光榮水資源回收中心昨天下午由賴峰偉等人按鈕通水試營運，過程順利，決定在10月正式啟用。
賴峰偉表示，建置污水下水道系統是城市進步指標，縣府規劃設置山水、西衛、雙湖園、光榮、中衛廠等5座水資源回收中心，目前除中衛廠尚待爭取經費，水資源回收中心建置率已完成達80％，一天可處理2830噸污水，預計5年內達成水資源回收中心建置率100％目標，日處理污水資源回收量達1萬780噸。
澎湖縣府工務處表示，馬公光榮水資源回收中心工程，民國108年底興工動土，歷經3年工期，今年10月將落成啟用，處理後的回收水將灌注至民族路對面的公五、公六公園及媽祖園區，供植栽澆灌，一部分亦作為廠內用水、消防用水、清洗街道及車輛清洗用水。
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