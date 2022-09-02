快訊

誰是柴契爾傳人？英國蘇納克的首相大戰

直播／連4天新增破3萬例！今本土+33483 境外+336 病歿+36

聽新聞
test
0:00 / 0:00

澎湖光榮水資中心試營運 回收水澆灌公園植栽

中央社／ 澎湖縣2日電
馬公光榮水資源回收中心歷經3年工期，今年10月將落成啟用，1日下午由澎湖縣長賴峰偉（前排右4）等人按鈕通水試營運。（澎湖縣政府提供）
馬公光榮水資源回收中心歷經3年工期，今年10月將落成啟用，1日下午由澎湖縣長賴峰偉（前排右4）等人按鈕通水試營運。（澎湖縣政府提供）

澎湖光榮水資源回收中心試營運，初期日處理家庭污水量1150噸，回收水將作為民族路公五、公六公園及媽祖園區植栽澆灌用。澎湖縣長賴峰偉表示，建置污水下水道系統是城市進步指標。

澎湖縣政府發布新聞指出，馬公光榮水資源回收中心昨天下午由賴峰偉等人按鈕通水試營運，過程順利，決定在10月正式啟用。

賴峰偉表示，建置污水下水道系統是城市進步指標，縣府規劃設置山水、西衛、雙湖園、光榮、中衛廠等5座水資源回收中心，目前除中衛廠尚待爭取經費，水資源回收中心建置率已完成達80％，一天可處理2830噸污水，預計5年內達成水資源回收中心建置率100％目標，日處理污水資源回收量達1萬780噸。

澎湖縣府工務處表示，馬公光榮水資源回收中心工程，民國108年底興工動土，歷經3年工期，今年10月將落成啟用，處理後的回收水將灌注至民族路對面的公五、公六公園及媽祖園區，供植栽澆灌，一部分亦作為廠內用水、消防用水、清洗街道及車輛清洗用水。

資源回收 水資源 澎湖縣

延伸閱讀

葉竹林完成澎湖縣長參選人登記 三腳督選情成形

陳光復登記參選澎湖縣長端牛肉 老人全口假牙補助4萬

荷蘭人風櫃築城400年 澎湖學國際研討會登場

澎湖環保志工競逐代表權 拚全國比賽佳績拿獎金

相關新聞

軒嵐諾颱風逼近 高市「聊療漂漂河」全員放颱風假！

「軒嵐諾」颱風逼近台灣，高市文化局昨晚緊急公告，讓高雄港內「聊療漂漂河」的ㄇㄚˊ幾兔等展示裝置，今起放颱風假到9月4日！

高雄旗津辦活動「塞塞塞」 藍綠議員提建言

為振興高雄旗津經濟，陸續舉辦黑沙玩藝節、風箏節等活動，後者帶來7萬觀光人潮造成交通嚴重打結，引爆居民怒火。

行政院衝衝衝結合高市府緊緊緊 橋科今區段徵收動土

行政院、內政部、國科會與高雄市政府今天在高雄燕巢區舉辦橋頭科學園區區段徵收工程祈福動土典禮；橋頭科學園區共分六大區跨，國...

澎湖光榮水資中心試營運 回收水澆灌公園植栽

澎湖光榮水資源回收中心試營運，初期日處理家庭污水量1150噸，回收水將作為民族路公五、公六公園及媽祖園區植栽澆灌用。澎湖...

縮短藝文展演城鄉差距 月琴故鄉投8億建恆春文化中心

屏東縣地形狹長，大型藝文展演場館和展演活動都在屏北的屏東市，縣府為縮短城鄉文化差距，去年投入6.2億元在中區的東港鎮興建...

高雄路平「三方即時監控」防偷工減料 林欽榮：做不好就拆掉

「路平、燈亮」是庶民基本的需求，卑微的心願，但要做到品質到位且不偷工減料並不容易，高雄市副市長林欽榮今早主持「高雄市道路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。