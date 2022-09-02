高雄路平「三方即時監控」防偷工減料 林欽榮：做不好就拆掉

「路平、燈亮」是庶民基本的需求，卑微的心願，但要做到品質到位且不偷工減料並不容易，高雄市副市長林欽榮今早主持「高雄市道路平整與管線管理成果研討會」指出，市府為維繫道路品質，工務局建置三方即時監控機制，從出料開始就嚴相關數據，不許任何人偷工減料，做不好就拆掉，「路平是憑良心的作業」。

高雄市道路平整與管線管理成果研討會今早在高雄寒軒國際大飯店舉行，邀產官學界蒞會研討，研討會也展示高苑科大透地雷達及複合式瀝青材料，其中複合式瀝青使用時只要調水即可，像批土一樣鋪於路面，數小時即硬化，鋪面至少可撐兩年，花費是工程造價的三分之一到四分之一，實用亦簡省費用。

高市工務局長楊欽富宣示，要維繫道路平整，包括技術面、材料面都要面面俱到， 高雄市道路將比照日本東京品質，做出屬於自己品牌的「高雄路」。

林欽榮表示，一般道路底下有管線，長年經車輛輾壓，可能造成管漏，必須維修，路平、燈亮看似簡單，但要花很多精力，高市府的新戰略是與中央、與學術界合作，導入刨鋪新技術，精進品質。高雄的道路在刨鋪前，會先使用透地雷達先跑一遍，避免沒發現管漏點，修了日後又要補。透地雷達一輛上千萬，要價不菲，不過市府每年會編足預算。

林欽榮也說，市長陳其邁就任兩年，路平經費增加10.56億，工務局更推動三方即時監控，每個瀝青廠出料時都要提報貨物品項、配比、溫度，另由市府股長以上官員任現場指揮官，使用平板電腦即時接收數據，與府內道路挖掘中心比對，「三方的數據一點都不能差，這可防弊，不許任可人偷工減料，做不好就重拆」。實施兩年來從未被調查過，「資料會講話」。

楊欽富表示，道路品質的維護必須面面俱到，高雄市腹地達3592平方公尺，六都居冠，山勢陡峭又是沖積型新生代土質，基底本來就鬆軟，道路施工要適應各種氣候條件等變化，更是艱難，但高雄除既有預算，這兩年更增變10.56億，等於是雙倍的經費，盼能比照日本東京道路品質。