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古早地圖、市徽重見天日 高市民政局揭400箱檔案神秘面紗

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
今年參加「第19屆機關檔案管理金檔獎」評獎，獲得金檔獎殊榮。圖／高市民政局提供
今年參加「第19屆機關檔案管理金檔獎」評獎，獲得金檔獎殊榮。圖／高市民政局提供

高雄市民政局人員花費許多時間與精力整理400箱塵封多年的檔案資料，內容涵蓋早期行政區界圖、高雄市徽圖、廟宇照片及高雄升格直轄市等珍貴檔案資料。辛苦成果獲得肯定，今年參加「第19屆機關檔案管理金檔獎」評選，打敗全國200多個競爭對手，最終獲得榮獲「金檔獎」肯定。

「機關檔案管理金檔獎」今年邁入第19屆，257個機關參賽，共14個機關獲頒金檔獎。民政局指出，市府同仁不眠不休，加班整理檔案，除整理完成封存多年的珍貴資料外，另辦理以戶政、市徽、寺廟、百萬市民、八二三臺海戰役等為主題的檔案展，將珍貴檔案及文物呈現世人眼前，彷彿穿越時空重返歷史場景。

主題展部分，「百萬新市民高雄新境界」及「八二三臺海戰役」VR展覽雙雙獲好評。民政局指出，當年第1百萬市民柳仁輝誕生時，戶政人員每日以紙本方式統計、比對後確認，因為檔案保存妥適，如今可一窺當年百萬市民的規劃及領獎過程；「八二三臺海戰役特展」則是運用VR科技活化檔案，帶領大家瞭解八二三臺海戰役的英勇故事，製作虛擬金門戰役陸海空VR場景開放體驗，難得一見。

民政局長閻青智說，檔案是高雄市民的重要寶藏，也是城市歷史發展的重要見證，歡迎市民申請應用。

有鑑於檔案管理單位及人員存在，多半未受到重視，辛勤付出很難被看見。國家發展委員會管理局91年設置「機關檔案管理金檔獎」及「績優檔案管理人員金質獎」，逐步掀起各機關檔案的神秘面紗，也燃起各界重視檔案管理，朝標準化及現代化推進。

高雄市

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