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屏東大店長聯盟關懷社區 老闆們帶頭做公益

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣大店長聯盟與大店長夥伴們展開一日志工，關懷縣內獨居長輩，協助清掃環境，進入狹小屋內大掃除，未來將公益活動拓展到各領域的企業共同響應。圖／屏縣府提供
屏東縣大店長聯盟與大店長夥伴們展開一日志工，關懷縣內獨居長輩，協助清掃環境，進入狹小屋內大掃除，未來將公益活動拓展到各領域的企業共同響應。圖／屏縣府提供

屏東縣大店長聯盟是縣內青年創業家們所組成團體，大店長聯盟第三屆會長徐皖台近期與大店長夥伴們展開一日志工，關懷縣內獨居長輩，協助清掃環境，進入狹小屋內大掃除，徐皖台說，大店長聯盟價值是誠實、熱忱、群力，日後將志工服務作為聯盟的年度計畫之一，將公益活動拓展到各領域的企業共同響應。

大店長聯盟夥伴們，在屏東縣志願服務協會帶領下，來到65歲獨居阿公的家，阿公因長期行動不便，屋內堆滿物品孳生蚊蟲，更因長期沒有水塔蓄水，日常煮飯、沐浴使用清潔都更費時費力。

大店長聯盟由漫時光早午餐徐皖台、東港柳蘭軒冰舖郭承鑫、統福企業黃木誼、南國紅逗李育琳、阿漢私廚蔡阿漢及嘉益企業王嘉偉合力，從廚房裡堆滿廢棄家電及過期食品篩選後，再將沉重滿是灰塵和發霉的櫥櫃從狹小的房間搬離，其中從事廢棄物回收的嘉益企業調派夾子車協助清除以免在雨季滋生病媒蚊，短短一個下午，將長輩狹小的房子頓時增加了好幾坪空間運用。

徐皖台說，大店長聯盟的價值是誠實、熱忱、群力，往後將志工服務作為聯盟年度計畫之一，公益活動拓展到各領域。

社會處長劉美淑說，鼓勵企業推動志願服務，屏東縣政府創造企業參與社會服務管道，希冀每一個企業都能響應「每1位員工、每2個月一次、共創3好（企業、員工與社會＿、每次服務4小時」，與民間組織共同推動企業志工提供老人照顧、關懷等服務，鼓勵企業一起投入志願服務，創造互助社會。

屏東縣大店長聯盟與大店長夥伴們展開一日志工，關懷縣內獨居長輩，協助清掃環境，進入狹小屋內大掃除，未來將公益活動拓展到各領域的企業共同響應。圖／屏縣府提供
屏東縣大店長聯盟與大店長夥伴們展開一日志工，關懷縣內獨居長輩，協助清掃環境，進入狹小屋內大掃除，未來將公益活動拓展到各領域的企業共同響應。圖／屏縣府提供
屏東縣大店長聯盟與大店長夥伴們展開一日志工，關懷縣內獨居長輩，協助清掃環境，進入狹小屋內大掃除，未來將公益活動拓展到各領域的企業共同響應。圖／屏縣府提供
屏東縣大店長聯盟與大店長夥伴們展開一日志工，關懷縣內獨居長輩，協助清掃環境，進入狹小屋內大掃除，未來將公益活動拓展到各領域的企業共同響應。圖／屏縣府提供
屏東縣大店長聯盟與大店長夥伴們展開一日志工，關懷縣內獨居長輩，協助清掃環境，進入狹小屋內大掃除，未來將公益活動拓展到各領域的企業共同響應。圖／屏縣府提供
屏東縣大店長聯盟與大店長夥伴們展開一日志工，關懷縣內獨居長輩，協助清掃環境，進入狹小屋內大掃除，未來將公益活動拓展到各領域的企業共同響應。圖／屏縣府提供
屏東縣大店長聯盟與大店長夥伴們展開一日志工，關懷縣內獨居長輩，協助清掃環境，進入狹小屋內大掃除，未來將公益活動拓展到各領域的企業共同響應。圖／屏縣府提供
屏東縣大店長聯盟與大店長夥伴們展開一日志工，關懷縣內獨居長輩，協助清掃環境，進入狹小屋內大掃除，未來將公益活動拓展到各領域的企業共同響應。圖／屏縣府提供

屏東縣政府 獨居 公益活動

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