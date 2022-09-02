高雄柴山台灣獼猴3死2傷案 2隻驗出有微量滅鼠藥

高雄柴山7月間傳出台灣獼猴3死2傷，引發社會關注，農業局採檢化驗結果出爐，其中兩隻驗出滅鼠藥，懷疑可能誤食鄰近民宅殺鼠劑或人為投毒，農業局提醒，倘若是蓄意毒殺，絕對將依法究辦，絕不寬貸。

高雄市農業局7月間獲報，高雄柴山台灣獼猴3死2傷，經採集死亡獼猴胃內容物及肝臟送驗，有2隻獼猴體內檢出市售「剋滅鼠」成分，濃度為0.031到1.150ppm不等。研判雜食性獼猴可能吃到體內含滅鼠劑成分的小型野生動物累積，或誤食民宅殺鼠劑，最嚴重的是人為投毒。

高市農業局指出，剋滅鼠是長效性抗凝血劑型滅鼠劑，動物會因為食入的頻率與多寡，導致凝血障礙而死亡。不過死亡的獼猴因身體有大面積皮下組織出血，是中毒或外力致死，仍留下疑雲。

農業局為保護野生動物，建議民眾選用捕鼠籠等方式防止鼠害，避免造成野生動物傷亡，也呼籲民眾發現有人傷害獼猴時踴躍檢舉，加害者依野生動物保育法最高可處30萬元罰鍰，罰鍰金額的20％會做為檢舉獎勵金。

農業局植生科長張韻萍也說，農委會2019年元月9日公告台灣獼猴為一般類野生動物，但近年來私養亂象叢生，因此今年8月9日預告將再納入指定禁止飼養、輸入或輸出動物，待中央正式公告後，民眾私養獼猴最重可處25萬元並沒入獼猴。為防止獼猴遭遇不當傷害或毒殺，仍提醒民眾不餵食、不接觸、不干擾野生動物。

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