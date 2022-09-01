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高雄漁青獲農村領航獎 他用9張梗圖道出漁村的心聲

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄漁青陳坤成用九張梗圖，分享青年返鄉心聲。圖／高雄永安區新港社區合作社執行長陳坤成提供
高雄漁青陳坤成用九張梗圖，分享青年返鄉心聲。圖／高雄永安區新港社區合作社執行長陳坤成提供

高雄漁青陳坤成原在令人稱羨的護國神山台積電工作，7年前，因家鄉養殖漁產遇寒害重創；便決定號召青年返鄉，幫助產業復甦，近幾年透過養殖技術、打造魚產品牌、投入電銷等方式，翻轉傳統養殖業，更抗下這次大陸禁台石斑的衝擊，今年更榮獲農委會水土保持局「第三屆農村領航獎」。

現年44歲的陳坤成出生於湖內區，曾在電子產業工作長達10年，2016年因寒害重創養殖漁業，便決定號召青年返鄉，重振產業，起初從4名青年開始做起，相繼成立新港鮮物社區品牌、蘇班長安心石斑品牌，並舉辦漁夫遊程等活動活絡漁村。

2017年獲選高雄金牌農村、農村好物，2018年起，不僅產業青年人數倍增，除了出口、電商及實體通路等各項產銷也逐漸打開，並在2020年成立新港社區合作社，面對這次大陸禁台石斑也經起考驗，維持內銷通路暢通，近期蔡英文總統及農委會主委陳吉仲等人也特地南下參訪，屢獲肯定。

除了在產業獲得佳績，陳坤成也不忘回饋地方，將合作社25%的獲利，用於回饋社區，照顧在地長者、清寒獎助及急難救助；他更期盼有更多年輕人，能返鄉「陪長輩們慢慢變老」。

陳坤成還製作九張梗圖寫下，「我這麼努力不是為了金牌而是…為了不接受老天的安排、為了石斑有人買、不願價格任人宰、為了兒子回得來、為了養得起小孩、為了繼續留下來、為了假日遊客來、為了生活更精彩，以及永安的未來」，用圖文引起許多漁村共鳴。

另名獲獎人為彌陀區張博仁，原先就讀生物工程，放棄貿易公司工作返鄉投入家中養殖業，組織「漁創客」，結合其他青年與鄰近大專院校漁業、養殖等系，成立漁人隊，除了一圓創業夢想，也鼓勵青年返鄉。

海洋局表示，張博仁、陳坤成多年來持續投入漁村社區服務，對漁村再生及協助漁村發展有卓越貢獻，盼能發揮漁村領航作用，此外，海洋局近年也推出養殖青年創業補助、漁產品產業輔導及通路推廣、青年從農創業貸款利息補貼等補助計畫，鼓勵小漁自產自銷及漁二代返鄉從漁。

高雄漁青陳坤成用九張梗圖，分享青年返鄉心聲。圖／高雄永安區新港社區合作社執行長陳坤成提供
高雄漁青陳坤成用九張梗圖，分享青年返鄉心聲。圖／高雄永安區新港社區合作社執行長陳坤成提供
農委會主委日參訪高雄市永安蘇班長安心石斑，並由漁青陳坤成與他的團隊協助簡報。本報資料照
農委會主委日參訪高雄市永安蘇班長安心石斑，並由漁青陳坤成與他的團隊協助簡報。本報資料照
蔡英文總統（中）月前到高雄市永安蘇班長安心石斑參訪。本報資料照
蔡英文總統（中）月前到高雄市永安蘇班長安心石斑參訪。本報資料照
彌陀區張博仁（右一）組織「漁創客」，今年獲得第三屆農村領航獎。圖／海洋局提供
彌陀區張博仁（右一）組織「漁創客」，今年獲得第三屆農村領航獎。圖／海洋局提供
高雄漁青陳坤成（左二）成立高雄永安區新港社區合作社今年獲得第三屆農村領航獎。圖／海洋局提供
高雄漁青陳坤成（左二）成立高雄永安區新港社區合作社今年獲得第三屆農村領航獎。圖／海洋局提供
高雄漁青陳坤成用九張梗圖，分享青年返鄉心聲。圖／高雄永安區新港社區合作社執行長陳坤成提供
高雄漁青陳坤成用九張梗圖，分享青年返鄉心聲。圖／高雄永安區新港社區合作社執行長陳坤成提供
農委會主委日參訪高雄市永安蘇班長安心石斑，並由漁青陳坤成與他的團隊協助簡報。本報資料照
農委會主委日參訪高雄市永安蘇班長安心石斑，並由漁青陳坤成與他的團隊協助簡報。本報資料照

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