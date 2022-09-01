吉董音樂人駐村人生初體驗 與人間國寶交流起雞皮疙瘩

52歲的董事長樂團吉他手與主唱吉董（在本名吳永吉），上月透過恆春在地團隊火箭人實驗室與文化部合辦的「半島音像駐村計畫」，進住恆春1個月期間，以騎單車、游泳和慢跑等方式融入在地生活，並向傳統民謠「人間國寶」張日貴和陳英學唱恆春民謠；他說，結束後會製作一張以月琴為主的母語專輯，把在半島悠閒生活的感動，用音樂分享大家。

以聲音設計、音樂創作和節慶活動策展藝文產業推動的火箭人實驗室，今年4至5月與文化部合作辦理「半島音像駐村計畫」，吸引許多聲音工作者來投件，吉董也是其中之一，他笑說：「以前都是審查別人的駐村申請計畫，人生年過半百，自己也想親身體驗什麼是駐村生活」。

吉董結束駐村前特別分享期間拜訪「人間國寶」張日貴和陳英2位恆春民謠傳藝師的心情，他說，聽到2人唱民謠時內心超級感動，「感動到全身起雞皮疙瘩，如同唱出生命之歌」；自己身為樂團的主唱，挑戰恆春民謠時還是猛搖頭，直說壓力大，很難唱出傳藝師人生淬煉出的滄桑韻味。

在恆春半島生活期間，吉董和平均年齡不到30歲的團隊每天玩在一起，原多以為駐村是一個人過活，沒想到是和一群人生活，透過音樂，聽見不一樣的東西與聲音，直呼年輕才華洋溢，新認識的音樂夥伴「你太白了，去曬黑」，今年拿下今年原創流行音樂大賽─河洛語組首獎，吉董笑說這群夥伴有趣又有才華；恆春悠閒的生活步調和人情味，真得會讓人很想長住。