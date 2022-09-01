高捷黃線9站全設單側出入口 議員憂不利長輩及輪椅族

高雄捷運黃線預定年底動工，議員發現，目前紅橘兩線捷運基本上都設四個出入口，黃線23座車站卻多達9站僅設單側出入口，不利高齡及身障族搭車，降低民眾搭乘意願，應設電梯補救。捷運工程局回應，市區用地取得困難，黃線機電工程剛發包，土建尚未發包，會在細部設計時配合聯開做系統性整合。

高雄捷運工程局指出，黃線路線長22.91公里，設置23座車站及1座機廠，行經鳥松、三民、苓雅、新興、鳳山及前鎮等6個行政區，聯結捷運紅橘線、輕軌及台鐵等運輸系統。機電系統統包工程由德國西門子台灣分公司、新加坡科技電子公司及施泰德鐵路公司聯合承攬。

高市議會今日進行交通部門業務報告及質詢。議員林于凱指出，Y15旅運中心站是亞灣區核心，跟輕軌C9站沒有共構不合國際常規，另方面Y 1、Y2、Y3、Y6、 Y7、Y10、Y 13、Y 15、Y16等九站全屬單側出入口車站，其中Y10民族站鄰近住戶達5千多人的民族社區，高齡人口多，因出入口未聯通，長輩必須冒險穿越馬路搭車，應在沒有車站的對側設升降電梯。

議員吳益政也說，捷運要花1千多億，出入口一定要多，不能一次到位很可惜，基於車站與捷運友善概念，直達電梯與出入便利是「標配」，不光是為高齡或殘障者著想，也會影響搭乘意願，應盤點黃線各出入口找到「腳路」設電梯，目前變更細部設計還來得及。