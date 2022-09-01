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迎戰淨零永續 高市淨零城市管理自治條例草案年底提審

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今主持「2050淨零及循環經濟國際論壇」， 指高市淨零城市管理自治條例草案年底提審，2030年公車、公務機車將全面電動化。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁今主持「2050淨零及循環經濟國際論壇」， 指高市淨零城市管理自治條例草案年底提審，2030年公車、公務機車將全面電動化。記者王昭月／攝影

高市環保局今舉辦「2050淨零及循環經濟國際論壇」，邀英、美、德、荷及澳洲等國代表及台灣中鋼、中油、台電、日月光4大企業同台倡議淨零碳排的重要。高雄市長陳其邁也在會中宣示，「高雄市淨零城市管理自治條例」草案可望年底能提送議會審議，2030 年公車、公務機車將全面電動化，提供在低碳移動的運輸環境。

高雄市長陳其邁在倡議會談表示，2050淨零排放已是世界各國面對氣候變遷的共同的行動，是挑戰，也是機會。高雄曾是台灣重工業火車頭，面對淨零挑戰，將以能源、產業、生活、社會四大轉型為架構，透過永續發展委員會、綠電小組及產業淨零大聯盟等架構凝聚共識，整合各部門政策、產業資源及減碳技術，強化跨界交流，朝淨零排放目標努力。

陳其邁進一步表示，能源轉型部分將以增氣、減煤、展綠為目標；產業部分則推動數位及淨零的雙重轉型，由市府攜手在地鋼鐵、石化、電力、電子及廢棄物處理等五大產業龍頭成立「產業淨零大聯盟」，轉變工業城市為循環經濟的城市。

高市也建構淨零城市基礎設施環境，預訂2030 年公車、公務機車將全面電動化，提供在低碳移動的運輸環境。也持續推動各項政策引導民眾從食、衣、住、行全方位淨零轉型。

陳其邁說，為減少轉型過程的衝擊，高市也將推動淨零教育並透過淨零基金，強化公民的參與及社會的公正轉型，照顧弱勢，並提出「高雄市淨零城市管理自治條例」草案，廣納公民參與，建立共識，攜手轉型，自治條例可望年底能提送議會審議。

他表示，各國均感受到面臨氣候變遷衝擊的急迫性，加快腳步，採取積極因應行動，今日與會者更彼此確定 2050 年淨零排放的最終目標，達到淨零排放的過程，須人人參與，他呼籲民眾從生活食衣住行育樂各方面一同響應淨零綠生活。

與會的環保署副署長蔡鴻德強調，淨零過程中提升能源效率及節約能源至關重要，中央、地方、企業、學校與國際合作間的伙伴關係，必須一起行動、行動、再行動。

高雄市環保局主辦2050淨零及循環經濟國際論壇，邀各國代表分享淨零路徑與策略。記者王昭月／攝影
高雄市環保局主辦2050淨零及循環經濟國際論壇，邀各國代表分享淨零路徑與策略。記者王昭月／攝影

高雄市長 陳其邁 氣候變遷

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