帕拉亞特交流畫展東京揭幕 高雄3特教生獲選參展

楠梓特殊學校的原生藝術育成中心3名特教生分別以「文字創作－楠梓特殊學校校歌」、「天使日記」與「犀牛是牛嗎？」入選帕拉亞特國際交流畫展，今天代表台灣參展。

日本慈善協會自1966年成立，舉辦「2022帕拉亞特東京第九屆國際交流畫展」（2022 ParaArt TokyoInternational Exchange Exhibition），致力讓身障者透過藝術及文化與國際進行交流，每個參與國家最多5件作品參加，今天在日本東京藝術劇場揭幕。

高雄市楠梓特殊學校的高雄市原生藝術育成中心的特教生以「文字創作－楠梓特殊學校校歌」、「天使日記」與「犀牛是牛嗎？」拿下3個參展代表權，與另2件作品一起代表台灣在日本東京藝術劇場參展。

高雄市政府教育局今天發布新聞稿介紹，「文字創作－楠梓特殊學校校歌」由力政文創作，力政文具備甚佳的擴散性思考能力，有優異的變通、獨特與流暢性，雖已自學校畢業近20年，但對學校仍保有一份濃濃情感，進而轉化於校歌創作中，運用不同符號、多元造型，創作出屬於個人獨特意象的另類詮釋。

「天使日記」是喜愛繪畫的黃宥凱將日常生活中的所見、所聞、所思及所想，構成由2個天使帶領天使軍團的連續故事，以多個小單元，自成一格或一系表達的空間。黃宥凱說，自己是個藝術家，所做的藝術作品帶有自身風格，非常希望大家能看見。

「犀牛是牛嗎？」是由心智單純、不擅與人互動，且經常坐不住的曾博笙創作，他唯有畫畫或玩陶土時能安靜、專注。畫作中有一群犀牛與一群黃牛重疊，充滿天真童趣，配置、交疊成具有韻律感又和諧的畫面。曾博笙因犀牛名稱中有一個「牛」，可是樣子卻不像牛，於是在腦中產生問號，進而創作出這樣的畫面。

高雄市教育局指出，楠梓特殊學校高雄市原生藝術（ART BRUT）育成中心自民國108年成立，由高雄市府與楠梓特殊學校長期努力，藉由連續多年舉辦特殊教育藝術聯展競賽，奠基令人驕傲的磐石，目標以培訓原生藝術人才為宗旨、推廣原生藝術創作，讓學員藝術創作在育成中心展示，並使其能謀求與其他單位合作，增加特教生就業機會。