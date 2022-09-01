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高市辦國際論壇 環團舉大林電廠為例質疑淨零恐淪空言
高雄市政府今天舉辦2050淨零及循環經濟國際論壇，市長陳其邁多次提及2050成達淨零排放目標刻不容緩，南部反空汙聯盟等環保團體表示贊同，但也提出警示，高雄境內的燃煤電廠按期程將使用至2058年，這樣2050淨零目標可能淪為空言！
南部反空汙聯盟表示，高雄市大林電廠將有2部燃氣機組擴建，並設置七接、八接天然氣接收站，未來碳排勢必持續增加，卻未見高雄市政府要求大林電廠提出減煤、去煤的具體承諾，且大林燃氣機組的環評會議上，也未見高市府為市民向中央表達立場，實屬可惜。
環團指出，陳市長對高雄2030汽電共生脫煤期程及燃煤機組提前除役的宣示，都是極具意義的目標，但相較新北市將於2023年達成汽電共生脫煤階段，高雄仍是落後7年的差距。
此外台電大林電廠燃煤機組目前仍未有任何退場轉型機制，台電日前仍以40年運轉為目標，按此期程，高雄境內的燃煤電廠將使用至2058年，這樣2050淨零目標便淪於空言。
南部反空汙聯盟亦指出，高雄市淨零城市管理自治條例草案法條仍屬於概括授權及宣示性質，未有具體明確的制度內容。環團期待匯集公私各方意見，提出實質淨零工作與制度化內容，以免制訂成無實效的空白法案。
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