老牌便當店台灣設計展換裝 專屬字體「排骨體」亮相

迎接設計盛會，高市府為提升在地品牌設計力，為知名連鎖排骨便當店設計專屬字體「排骨體」，並延續原紅色風格開發全新「排骨君GOODBOY」標誌，宣示傳統品牌設計新能量。

高雄市政府經發局長廖泰翔今天透過新聞稿指出，台灣設計展睽違10年再回高雄舉辦，市府配合推動在地品牌再造，其中從高雄六合夜市發跡的正忠排骨飯，可說是高雄最具代表性的知名便當店，展店至全台北中南達37家，盼藉由全新設計打造示範案例、帶動話題，展現高雄設計的能量與正向影響力。

正忠排骨創辦人、董事長王致中說，正忠排骨飯創業至今31年，感謝消費者支持相挺指教使正忠更加茁壯，也感謝市府推薦正忠參與台灣設計展，還有台灣設計研究院及負責設計的「無氏製作」一路的輔導與協助，期待全新亮相的正忠品牌能帶給消費者不一樣的感受，成為正忠排骨邁向下個30年的新動能。

經發局指出，正忠排骨飯主要選擇顯眼三角窗開店，大面積的「正忠紅」招牌與字體可說是陪伴高雄市民成長的重要記憶，這次設計著重品牌識別及便當盒的重新設計，其中排骨體是從排骨具扁平架構、弧形厚度及骨狀邊角等特色所研發，讓消費者可直接聯想到排骨外觀特色，加深「正忠排骨飯」連結度。

這次設計也為正忠排骨飯打造全新的「排骨君GOODBOY」形象，並賦予「主菜界的乖乖排、不挑食、性格開朗樂觀、分享活力與快樂」等個性，取代原有店招上手持湯瓢與鍋鏟的傳統形象廚師，以可愛形象吸引年輕族群目光。

新設計風貌於9月1日開幕的第38家正忠排骨飯、高雄鳳山青年店首發亮相，以全新形象出發，從店面到便當盒啟用嶄新設計樣貌。經發局指出，正忠排骨飯也將配合台灣設計展在大港倉推出快閃旗艦店，將有多款期間限定便當，更有全新推出的「潮排」新品，讓民眾品嚐最正宗、最潮的在地好滋味。