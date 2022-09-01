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陳其邁：高雄近3年減碳量相當一個台北市減碳總量

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今早參加「2050淨零及循環經濟國際論壇 」，盼借重各國經驗，達到2050淨零目標。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁今早參加「2050淨零及循環經濟國際論壇 」，盼借重各國經驗，達到2050淨零目標。記者王昭月／攝影

2050淨零排放是全世界尋求的轉型目標，因應氣候變遷，高市環保局今早在萬豪酒店舉辦「2050淨零及循環經濟國際論壇 」，市長陳其邁指高市近3年碳排總量已減12000萬噸，相當台北市一年的排放總量，去年高雄也減少179萬噸，相信凝聚市民及產業的力量，應能達到2050淨零排放的目標。

市長陳其邁今早在會前表示 ，這次主辦論壇最主要是分享各國2050不同淨零排放的策略，各國採用循環經濟的模式。今天出席歐美國家都有不同的路徑跟策略，台灣也已著擬淨零條例，目前正甄詢環保團體專家及產業界共同的意見，今天再以國際論壇方式，希望讓淨零條例更完整，有更可行的作法。

陳其邁說，淨零條例主要以能源、產業、生活、社會等四大策略，尤其產業是以「淨零大聯盟」，希望鋼鐵、石化 高科技產業等大型企業，能以供應鏈的模式以大帶小，帶動產業轉型。

陳其邁說，高市近三年歷經市府與產業共同努力，在碳排放總量按2005年的基準已減碳12000多萬噸，相當以個台北一年排放總量，去年為例也減少179萬噸，希望能凝聚產業市民大家共同的努力，達到2050淨零排放的目標。

陳其邁 氣候變遷

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