屏東縣人口數跌落80萬 半世紀來首見7字頭

屏東縣人口連20年下滑 ，今年8月31日人口數79萬9658人，53年來首度出現7字頭，跌破80萬大關，今年7月底人口數80萬138人。

民國57年底屏縣人口數為78萬6280人，之後持續成長，民國84年到87年人口數最高維持在91萬多人，之後人口數下滑，110年底人口數已在80萬4440人。

今年5月底人口數保住80萬大關，2022年議員席次守住55席，但8月底人口數跌破80萬，相隔半個世紀後，人口數來到79萬多人口，恐衝擊2026地方選舉議員席次從55席變成43席。

屏東縣府人口統計，今年5月底人口數80萬1021人、6月底80萬0321人，7月底80萬0138人，民政處指出，每月人口數平均減少4、500人，8月底跌破80萬人口大關，79萬9658人。

屏東縣人口不斷流失，將成為年底選舉的各方議題攻防。屏縣府為留住青年人口，勞青處今年整合青年就業、創業，成立屏東縣青年就創業輔導中心，除既有創業青年服務，增加就業服務、履歷健檢、職場實戰課程。