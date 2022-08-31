國際青年論壇初登場 跨國青年在高雄齊創未來

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
現場有上百名青年聽眾齊聚一堂，共譜未來美好藍圖。圖／高市青年局提供
現場有上百名青年聽眾齊聚一堂，共譜未來美好藍圖。圖／高市青年局提供

高雄市青年局今天邀請多位傑出創業者分享他們實踐夢想的人生故事，提供青年與各產業翹楚交流對談的機會，上百名在高雄就業、就學的在地及國際青年齊聚一堂，場面相當熱鬧。

為拓展青年國際視野，這項活動邀請包括ICRT總經理白健文擔任論壇主題講者，邀請包括5% Design Action執行長楊振甫，新媒體Youtube教育者蕭宇辰，創夏設計總監王斌鶴，流奶與蜜之地有機農場執行長杜司偉，多野樂旅館創辦人曾瑋琦等人，一起提供在創業路上獲得非凡的成就，為最具說服力的學習典範。

青年局張以理局長表示，希望透過國際論壇活動，幫助青年更加了解高雄的跨文化交流優勢，也讓新住民與國際人士看到城市無限的發展機會。此外，透過業界專業人士的經驗分享，能幫助青年規劃未來的職涯藍圖，以面對瞬息萬變的全球局勢。

ICRT總經理白健文分享廣播工作經歷。圖／高市青年局提供
ICRT總經理白健文分享廣播工作經歷。圖／高市青年局提供

青年 創業 職涯

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