澎湖吉貝沙尾派對婚禮 999秒花火見證愛情

中央社／ 澎湖縣31日電

澎湖吉貝沙尾今晚喜氣洋洋舉行派對婚禮，台澎兩地12對新人宣讀愛的宣言，在999秒花火秀見證下情定吉貝，並接受眾人滿滿的祝福。

2022海洋派對「情定吉貝」活動，今晚進入最高潮，來自台灣11對及澎湖在地1對新人參與。在夕陽、沙灘、海洋與彩煙下，共同宣讀愛的宣言，完成終身大事，現場並施放長達999秒的花火秀，象徵愛你久久。

澎湖縣長賴峰偉偕同夫人郭美珍、澎管處長許宗民、議員宋昀芝、陳慧玲等人都到場見證，給予新人們滿滿祝福，也應允明年會繼續辦理海洋派對婚禮。

參加「2022海洋派對-情定吉貝」活動的12對新人，縣府贈送每對新人陳永興手工漆盤、仙人掌擴香石、貝殼項鍊和造型杯、文石對章、雞母狗手工皂、囍字囍米禮盒等地方特色好禮紀念。

澎湖縣政府表示，「2022海洋派對-情定吉貝」活動，自8月29日起展開，安排主題婚紗攝影、海島婚禮、情定晚宴、音樂派對、海島小旅行等結婚旅遊系列活動，讓新人們留下永生難忘的回憶，之後將由吉貝社區聚落舉辦一系列主題深度旅遊，推廣秋冬之旅。

新人 派對 澎湖縣

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