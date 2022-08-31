快訊

台鐵中秋不停駛恐生變 員工不滿「加薪低」連署要翻案

曾判陳水扁無期徒刑 高院法官吳定亞被抽中審扁偽證案

南國漫讀節藍皮解憂號將啟程 列車化身表演舞台

中央社／ 屏東縣31日電

屏東南國漫讀節結合藍皮解憂號「山海行旅．漫讀屏東」，首發班車將於9月17日啟動，明天起限量開賣，帶領旅人穿梭山海閱讀文化，列車將化身表演舞台，感受獨特屏東。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，南國漫讀節藍皮解憂列車帶領讀者搭上火車一起閱讀屏東的山與海，往年活動一推出必秒殺，掀起熱烈迴響；今年有別於以往，5班次接力啟程，將讓乘客在列車上看到不同的表演，有強調律動的原民樂舞、悠揚動聽的室內樂團，以及肢體豐富的現代舞團，增加閱讀動感化。

縣府提及，為讓民眾體驗屏東豐富面向，講者陣容更接地氣，特別融合產業主題，邀請屏東產業達人講師，有致力推動恆春在地「火箭人實驗室」負責人張彥頡，分享走過日曬風吹的100種半島生活；還有屏東在地可可產業達人蘇一明，分享屏東巧克力「黑金的魅力」，並提供每人1包芒果乾，讓民眾不僅看到屏東、聽到屏東，更可以吃到屏東味。

文化處表示，藍皮解憂號「山海行旅．漫讀屏東」分別在9月17日、10月1日、11月12日、12月10日、12月11日推出；9月1日中午12時開賣，每人新台幣990元。

屏東縣政府 藍皮解憂號

延伸閱讀

時代力量屏縣長參選人詹智鈞登記 問周春米何時辭立委

屏東投入逾13億建設潮州 規劃棒球場、國際溜冰場

國民黨蘇清泉登記參選屏縣長 基進黨舉牌抗議一度推擠

藝文盛宴在屏東 2022南國漫讀節開跑

相關新聞

住戶快儲水！高雄這三區9500戶將停水23小時

台灣自來水公司第七區管理處今天公告，為配合公路局台19甲線路基路面拓寬，改善排水須辦理石潭路1200毫米管線改遷工程，預...

高雄105歲老榕樹遭人粗暴修剪 議員要求查辦

愛樹觀念日益普遍，仍不時傳出樹木遭人不當修剪情事。高雄市議員李雅芬今日質詢指出，高雄市特定紀念樹木600多棵，近日楠梓區...

高捷小港林園線廠商說明會 力拚年底動工

高雄捷運小港林園線預計年底動工、119年通車，今天高市捷運局舉辦廠商說明會，吸引56家廠商到場，有7個國家的團隊到場。高...

高捷小港林園線將公告招標 目標119年底完工通車

高市府今天舉行捷運小港林園線廠商說明會，約7國共56家廠商參與。副市長林欽榮表示，希望國內外的優質廠商，與市府共同打拚，...

高市論壇倡資源循環零廢棄 廢食用油再處理成航空燃料

高雄市9月1日舉辦「高雄2050淨零及循環經濟國際論壇」，邀請國內外代表與產業進行淨零倡議。高雄在地企業永瑞實業先分享廢...

高市府成立社會共好平台 社區式身障服務據點增至132處

高雄市方舟就業服務協進會今天在中央公園，舉辦「讓愛與你同行-身心障礙朋友同樂嘉年華」。高雄市長陳其邁與身心障礙朋友一起唱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。