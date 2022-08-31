高雄105歲老榕樹遭人粗暴修剪 議員要求查辦

愛樹觀念日益普遍，仍不時傳出樹木遭人不當修剪情事。高雄市議員李雅芬今日質詢指出，高雄市特定紀念樹木600多棵，近日楠梓區公有停車場內一棵樹齡逾百年的老榕樹遭人修剪得面目全非，要求農業局查辦。高市農業局表示，已接獲通報且完成會勘，這棵樹是交通局委外廠商不知法規所為，會依法開罰3萬元。

高市議會今日進行農林部門業務質詢。議員李雅芬指出，高雄市列管老樹600多棵，其中246棵位在楠梓區，但近日民眾反映楠梓區東寧里停車場，一棵編號255號的老榕樹遭人不當修剪，老樹失去原有活力，管理單位未盡保護之責。

李雅芬說，這棵老榕樹栽種於1917年，推估樹齡105年，這是非常難得的老樹，老樹管理單位為何？怎會發生這種離譜情況。