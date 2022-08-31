聽新聞
test
0:00 / 0:00
高捷小港林園線廠商說明會 力拚年底動工
高雄捷運小港林園線預計年底動工、119年通車，今天高市捷運局舉辦廠商說明會，吸引56家廠商到場，有7個國家的團隊到場。高雄市副市長林欽榮表示，小港林園線在110年12月啟動綜合規畫，不到1年時間，上周就獲國發會審定通過，市府將加速腳步在今年底動工。
小港林園線未來採區間車、全程車營運模式，區間車將在R3至RK1間行駛，全程車路線則為RL7至RK8，交鋒時段兩路線班距都是8分鐘。
小港林園線總長11.59公里，路線從R3小港站向南延伸至林園，將設置7座車站，分別為地下6佔、高架1站。路線行經臨海工業區、林園工業區、新材料循環經濟產業園區等3大國家級產業園區，年產值逾1.52兆。
林欽榮指出，小港林園線不只是建構南部半導體材料S廊帶完整交通聯外路網的重要基礎建設，更讓小港、林園居民有一條不受港區重車威脅、安全回家的路，這也是該地區過去長期背負國家經濟發展使命，付出沉重環境汙染代價後的翻身契機，未來受惠於捷運建設完工通車，小港林園地區將可迎來地區大發展。
林欽榮說，市府將以「捷運場站聯合開發，輔以TOD發展規畫」、「捷運沿線既有農業區變更為都市發展用地，區段徵收開發」、「推動危老都更，強化商業機能」、「捷運路網串連產業用地儲備」等四大發展策略，為小港林園地方發展勾勒藍圖，期以前開策略性方案，充分支援地區發展需求，最重要的就是要讓地方民眾好謀生、安心居。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言