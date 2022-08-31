快訊

台鐵中秋不停駛恐生變 員工不滿「加薪低」連署要翻案

曾判陳水扁無期徒刑 高院法官吳定亞被抽中審扁偽證案

屏東投入逾13億建設潮州 規劃棒球場、國際溜冰場

中央社／ 屏東縣31日電

屏東縣政府在潮州鎮規劃新建聯合辦公大樓、國際級溜冰場及棒球場，總計爭取投入逾新台幣13億元經費，加上旗艦版的共融遊戲場「潮好玩幸福村」，將一展地區新風貌。

屏東縣政府財稅局潮州分局、潮州地政、潮州衛生所辦公廳舍建物老舊、潮州戶政借用潮州警分局空間辦公，空間狹小。為提升服務品質，縣府興建潮州地區縣屬機關辦公大樓，提供一站式服務，方便民眾洽公，預計明年完工，將成為民眾健康運動與休閒生活的社區行政中心；另為紓解地方停車需求，規劃1座地上4層立體停車場，並將設置公共自行車租賃站。

屏東縣政府秘書長邱黃肇崇今天在記者會中說明，潮州鎮是國內溜冰頂尖選手搖籃，在重大建設中興建國際級溜冰場，打造符合國際賽事標準的輪滑場地，成為國內專業選手訓練基地，內部擁有國際最新標準半室內型競速場地200公尺溜冰場地，可容納1000名觀眾席位。

此外，縣府在泗林里新建棒球場地，規劃包括1座標準棒球場、通道、球員休息區、周邊環境綠美化及聯外排水等。

邱黃肇崇表示，國際溜冰場、潮州棒球場預計在今年底前啟用，加上潮好玩幸福村，潮州地區的觀光遊憩元素更豐富多元。另外鎮內建置Pbike公共自行車站，因應未來使用需求，也將增設站點。

屏東縣政府 自行車 衛生所

延伸閱讀

國民黨蘇清泉登記參選屏縣長 基進黨舉牌抗議一度推擠

藝文盛宴在屏東 2022南國漫讀節開跑

南國漫讀節藍皮列車將啟程 打開五感體驗屏東文化

種樹百里2.0爭議不斷 恆春民代無奈「每天都在塞車」

相關新聞

住戶快儲水！高雄這三區9500戶將停水23小時

台灣自來水公司第七區管理處今天公告，為配合公路局台19甲線路基路面拓寬，改善排水須辦理石潭路1200毫米管線改遷工程，預...

高雄105歲老榕樹遭人粗暴修剪 議員要求查辦

愛樹觀念日益普遍，仍不時傳出樹木遭人不當修剪情事。高雄市議員李雅芬今日質詢指出，高雄市特定紀念樹木600多棵，近日楠梓區...

高捷小港林園線廠商說明會 力拚年底動工

高雄捷運小港林園線預計年底動工、119年通車，今天高市捷運局舉辦廠商說明會，吸引56家廠商到場，有7個國家的團隊到場。高...

高捷小港林園線將公告招標 目標119年底完工通車

高市府今天舉行捷運小港林園線廠商說明會，約7國共56家廠商參與。副市長林欽榮表示，希望國內外的優質廠商，與市府共同打拚，...

高市論壇倡資源循環零廢棄 廢食用油再處理成航空燃料

高雄市9月1日舉辦「高雄2050淨零及循環經濟國際論壇」，邀請國內外代表與產業進行淨零倡議。高雄在地企業永瑞實業先分享廢...

高市府成立社會共好平台 社區式身障服務據點增至132處

高雄市方舟就業服務協進會今天在中央公園，舉辦「讓愛與你同行-身心障礙朋友同樂嘉年華」。高雄市長陳其邁與身心障礙朋友一起唱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。