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住戶快儲水！高雄這三區9500戶將停水23小時

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄預計在明天0時許，停水至隔天晚上11時許；影響區域，包括岡山、彌陀及梓官區，影響戶數約9500戶。 圖／ingimage
高雄預計在明天0時許，停水至隔天晚上11時許；影響區域，包括岡山、彌陀及梓官區，影響戶數約9500戶。 圖／ingimage

台灣自來水公司第七區管理處今天公告，為配合公路局台19甲線路基路面拓寬，改善排水須辦理石潭路1200毫米管線改遷工程，預計在明天0時許，停水至隔天晚上11時許；影響區域，包括岡山、彌陀及梓官區，影響戶數約9500戶，水公司也提醒民眾提早儲水。

台水七區今天公告指出，為配合公路局台19甲線路基路面拓寬，並改善排水須辦理石潭路1200毫米管線改遷工程，預計在9月1日上午0時許到當晚11時停水，共計23小時。

停水區域包括，岡山區福興里、石潭里及寶米路八寶橋至光潭路沿線巷弄內用戶；彌陀全區及梓官區梓信里，停水影響用戶約9500 戶。

水公司提醒，請民眾提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用，且停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警，恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水。

台灣自來水公司第七區管理處今天公告，岡山、彌陀及梓官區預計9月1日上午0時許，停水23小時。圖／取自水公司官網
台灣自來水公司第七區管理處今天公告，岡山、彌陀及梓官區預計9月1日上午0時許，停水23小時。圖／取自水公司官網

停水 岡山

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