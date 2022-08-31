住戶快儲水！高雄這三區9500戶將停水23小時

台灣自來水公司第七區管理處今天公告，為配合公路局台19甲線路基路面拓寬，改善排水須辦理石潭路1200毫米管線改遷工程，預計在明天0時許，停水至隔天晚上11時許；影響區域，包括岡山、彌陀及梓官區，影響戶數約9500戶，水公司也提醒民眾提早儲水。

台水七區今天公告指出，為配合公路局台19甲線路基路面拓寬，並改善排水須辦理石潭路1200毫米管線改遷工程，預計在9月1日上午0時許到當晚11時停水，共計23小時。

停水區域包括，岡山區福興里、石潭里及寶米路八寶橋至光潭路沿線巷弄內用戶；彌陀全區及梓官區梓信里，停水影響用戶約9500 戶。