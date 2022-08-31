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高捷小港林園線將公告招標 目標119年底完工通車

中央社／ 高雄31日電
高捷小港林園線。圖／高市捷運局提供
高捷小港林園線。圖／高市捷運局提供

高市府今天舉行捷運小港林園線廠商說明會，約7國共56家廠商參與。副市長林欽榮表示，希望國內外的優質廠商，與市府共同打拚，實現捷運小港林園線於民國119年底完工通車目標。

高雄市捷運局今天舉辦「高雄都會區大眾捷運系統小港林園線廠商說明會」，吸引營建、機電、軌道運輸等業者及顧問公司等，約7個國家共56家廠商參加。

林欽榮在會中表示，市府會提供「充分提供地下管線資料」、「設立施工統一指揮中心」及「協助將交通維持計畫做好」等3項承諾，希望國內外的優質廠商，與市府共同打拚，讓小港林園線可於119年底完工通車。

捷運局表示，串聯高雄南北的捷運小港林園線，去年12月啟動綜合規劃，今年8月22日國發會審定通過，續報行政院核定中。市府今天舉辦廠商說明會，廣邀業界參加，充分說明工程計畫、設計理念等內容，後續將公告上網招標。

高捷小港林園線總長約11.59公里，路線自現有紅線南端R3小港站向南延伸進入林園區，將設置7座車站，分別為地下車站6站、高架車站1站。

路線行經臨海工業區、林園工業區、新材料循環經濟產業園區等三大園區，年產值合計逾新台幣1.52兆，不僅是建構南部半導體材料S廊帶完整交通聯外路網的重要基礎建設，更是小港、林園區居民可不受港區重車威脅、安全回家的路。

林欽榮說，市府將以「捷運場站聯合開發，輔以TOD發展規劃」、「捷運沿線既有農業區變更都市發展用地，區段徵收開發」、「推動危老都更，強化商業機能」、「捷運路網串連產業用地儲備」等發展策略，為小港、林園區發展勾勒藍圖。

高捷小港林園線 捷運 林欽榮

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