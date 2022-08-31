高市論壇倡資源循環零廢棄 廢食用油再處理成航空燃料

高雄市9月1日舉辦「高雄2050淨零及循環經濟國際論壇」，邀請國內外代表與產業進行淨零倡議。高雄在地企業永瑞實業先分享廢食用油回收及高值化技術開發，提供油品給國際買家，目前更推出AIoT智能廢食用油回收機台。

國際論壇針對淨零及循環經濟進行雙主題分享。高雄市淨零排放辦公室主任黃世宏表示，人類大量使用及燃燒化石燃料，大氣中的二氧化碳濃度從1910年300ppm，上升至2022年的420.99ppm，減少化石燃料排放成為刻不容緩的議題。

根據統計，目前航空業二氧化碳排放量占全球總體的2.5%至3%，為了降低航空排放，歐盟於2021年7月公布法案，要求2025年後飛向歐盟地區的班機，需添加被稱為綠色燃油的「永續航空用油」(SAF)，添加比率更將逐步從2025年的2%提升到2050年的63%，另外修改碳交易(ETS)體系，需納入航運業排放。

「而廢食用油經再處理後可做為航空燃料。」黃世宏說，廢油經收集後，去除油脂裡的水分與雜質，透過氫化反應將廢油脂純化後，再與甲醇反應生成脂肪酸甲酯，作成所謂的生質柴油。根據統計，每10公升廢食用油經處理後可獲得9公升生質柴油，相較於傳統柴油而言，能減少90%溫室氣體排放，是航空業邁向淨零的關鍵燃料之一。

在溫室氣體排放與減量行為中，都須遵循「可量測、可報告與可查證」原則，以確保各項減碳技術的公正及正確性，因此生質燃料的生產履歷、流向，都是未來碳權、碳費計算不可或缺的資料。

環保局長張瑞琿表示，在地企業永瑞實業長期致力於廢食用油回收及高值化技術開發，目前更推出AIoT智能廢食用油回收機台。機台導入AI深度學習，蒐集超過2萬多筆的大數據，除可辨識廢食用油外，更可運用智能運算，減少回收運輸的里程，進而降低碳排。

另透過機台攝影及追蹤系統，掌握廢食用油流向，利於後續歐盟及各主管機關法規及碳權計算要求。環保局希望透過此次論壇，與產業界分享循環經濟、永續燃料等創新技術，讓更多人一起在生活中實踐2050淨零排放。