高市身障日照據點增至132處 社福預算再增加

高雄市長陳其邁今天出席身障朋友同樂嘉年華，與大家唱跳。他表示，高雄社區式身障日照據點已增加到132處，日間作業設施也有42處，位列全國第一。明年社福預算更增加9000萬。

陳其邁上午前往高雄中央公園出席讓愛與你同行-身心障礙朋友同樂嘉年華，與身障朋友跳舞同樂，闖關玩大地遊戲等。他會前接受媒體聯訪表示，高雄社區式身障服務據點這幾年已經增加到132處，市府更成立社會共好平台，整合更多資源，增編社福預算等。

陳其邁表示，今天跟身障朋友有約，特別來幫大家加油打氣，市府已經將社區式日照身障服務據點增加到132處，日間作業設施也有42處，位列全國第一。另成立社會共好平台，將社會有愛心的人與需要幫助團體連結，整合更多資源。並成立府級通用設計推動平台，上任半年內將公私停車場無障礙設施一併到位。

陳其邁說，高雄是充滿愛心、溫暖的城市，市府大幅增加明年社福預算，約達新台幣9000萬元，身障朋友預算約佔其中1/4。希望結合更多社會公益團體，照顧好身障朋友。