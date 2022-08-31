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高市府成立社會共好平台 社區式身障服務據點增至132處
高雄市方舟就業服務協進會今天在中央公園，舉辦「讓愛與你同行-身心障礙朋友同樂嘉年華」。高雄市長陳其邁與身心障礙朋友一起唱唱跳跳，他表示，高雄社區式身障服務據點已經增加到132處，市府成立社會共好平台，整合更多資源，並增編明年社福預算。
「讓愛與你同行-身心障礙朋友同樂嘉年華」邀請300名身障朋友，到中央公園遊戲闖關，玩大地遊戲。主辦單位高雄市方舟就業服務協進會表示，活動除增加身障朋友的生活觸角、建立友伴關係及舒緩情緒外，也藉連繫據點專業人員互助交流，提升據點服務品質。
陳其邁表示，今天跟身心障礙的朋友有約，特別來加油打氣！高雄市社區式身障服務據點已經增加到132處，日間作業設施有42處是全國第一，也成立府級的社會共好平台，將社會有愛心的人與需要幫助的團體，整合更多資源。他上任的半年內，就將公私的停車場無障礙設施，全部一併到位。
陳其邁說，高雄是一個充滿愛心、溫暖的城市，市府在編列預算上大幅增加社福經費，今年編列明年的預算也增加大概9千萬，希望能夠結合更多社會公益團體，照顧所有身心障礙朋友，讓社會共好。
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