前鎮科技園區前瞻大樓獲建築園冶獎「公共建築景觀類」

經濟部前鎮科技園區更新園區老舊廠房，前瞻大樓興建統包工程參與今年度建築園冶獎評選，榮獲2022年「公共建築景觀類」獎項肯定。加工出口管理處高雄分處指出，前鎮科技產業園區不僅是生產基地，更是歷史人文景點，科技廠房建築越來越美，要讓大家以新視角來看科技產業園區。

原名高雄加工出口區的前鎮產業園區在1966年設立，加工出口區管理處高雄分處執行前瞻計畫24億元預算，更新園區 4.17公頃老舊廠房，本次參與建築園冶獎評選的三棟前瞻大樓以綠色永續理念，取得綠建築、智慧建築及耐震標章，呼應2022年建築園冶獎主軸「智慧綠建築‧友善心環境」。

加工出口區管理處處長楊伯耕表示，前鎮園區產業型態已脫離早期的來料加工，發展成為科技產業聚落，高雄分處公私協力推動園區更新再造，不僅可紓解園區缺地問題，更可促進民間投資，增加就業機會。