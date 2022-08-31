影／藍綠無黨拚高雄市長 陳其邁：民主政治重多元參與

高雄市長陳其邁今天委託高雄市前秘書長楊明州，到選委會領表登記。陳其邁參加身心障礙朋友同樂嘉年華時表示，因為今天行程早已排定，以市政優先，會在推動市政過程全力衝刺。針對藍綠之外還有另一無黨籍鄭宇翔已登記參選市長，陳說。民主政治在於多元參與，透過民主選舉可以有更多進步！

陳其邁表示，因為今天行程早已排定，他以市政優先，在推動市政過程全力衝刺。今天委託前祕書長楊明州代為領表登記，38年公務員經歷對高雄有豐厚感情，是專業優秀文官，常向他請益城市建設經驗。

楊明州指過去在與陳其邁共事時，常常在半夜12點多接到電話。陳其邁笑著說，沒有常常打啦！有需求時會向其請益，楊也會給寶貴經驗。前幾天見面，就決定請他代為登記。

陳其邁說，當市長兩年時間，很榮幸與驕傲，與市府同仁和市民一起為城市努力。時間很快，高雄不管是城市建設、招商引資，都有很大進步，是大家一起努力的結果。希望未來四年有機會共同努力，讓高雄更加進步繁榮，人民能過好生活。

此次高雄市長選舉，除了已登記的民進黨籍候選人陳其邁、國民黨籍參選人柯志恩外，還有一名41歲政治素人鄭宇翔完成參選登記，已繳150萬元保證金。陳其邁說，民主政治在於多元參與，透過民主選舉可以有更多進步！