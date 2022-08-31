台東多良瀧部落路基掏空危及安全 緊急搶修

日前大雨造成台東縣太麻里鄉通往多良瀧部落唯一道路，昨邊坡無預警崩塌，使得路基掏空，危及村民安全，鄉公所及水土保持局台東分局等相關人員今現勘，並決議緊急搶修。

鄉民代表陳孫金說，過去只要大雨發生，多良瀧部落道路邊坡就會土石沖刷，甚至土石一路被帶往下方省道台9線公路，影響行車安全，這次邊坡道路路基掏空，是受日前大雨影響。

他說，相關單位7月間已經完成災害整治工程的設計，近期發包執行，未料，昨傍晚邊坡無預警崩塌，使得路基掏空，範圍超過3公尺，立刻拉封鎖線及設置三角錐，避免人車經過發生意外。

太麻里鄉公所及水土保持局台東分局等相關人員今現勘，決議先用貨櫃做為基礎，將掏空土石部分填滿，再打入鋼軌穩固地基，好讓村民可以暫時能安全進出。