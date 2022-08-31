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中秋傳愛！台電向心路採買蛋捲也幫忙做節能診斷

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
台電向心路基金會的一家工場採買119盒幸福蛋捲，分送高雄市私立慈德育幼院、高雄市私立紅十字會育幼中心的小朋友。記者王昭月／翻攝
台電向心路基金會的一家工場採買119盒幸福蛋捲，分送高雄市私立慈德育幼院、高雄市私立紅十字會育幼中心的小朋友。記者王昭月／翻攝

中秋節腳步近，台電高雄區營業處今年除捐款，也向心路基金會一家工場購買119盒幸福蛋捲送高雄市私立慈德育幼院、高雄市私立紅十字會育幼中心的小朋友賀節，更出動能源工程師替一家工場做節能診斷，展現滿滿愛心。

台電高雄區處處長李衍新說，今年向心路基金會採購幸福蛋捲，期望更多人能品嘗到身心障礙青年烘焙的好滋味。幸福蛋捲主打以法國發酵奶油與新鮮雞蛋，不加一滴水製作而成，每一口都吃得到滿滿的愛心和用心。

李衍新說，台電高雄區處與鳳山區處也合力為一家工場做節能診斷，包括契約容量的評估建議、用電狀況明細，也建議照明全面更換為LED燈、定期清洗冷氣濾網，購買家電認明能源效率分級標示。

心路基金會一家工場主任方民安說，工場目前有30名身心障礙青年，今年中秋台電訂購以後，買氣突然大增，現在到中秋前夕都滿單了！對身心障礙青年來說，幸福蛋捲的訂單象徵著外界對於他們手藝的肯定。

今年台電高雄營業區處除了購買幸福蛋捲捐贈，更出動節約能源工程師替一家工場做節能診斷。記者王昭月／翻攝
今年台電高雄營業區處除了購買幸福蛋捲捐贈，更出動節約能源工程師替一家工場做節能診斷。記者王昭月／翻攝

台電 中秋節 心路基金會

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