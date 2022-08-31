高雄推產業淨零大聯盟 環保局列管92廠占全市排碳量75%

高雄市今年6月成立「產業淨零大聯盟」，環保局表示，高雄市第一批列管碳排放源共48家，占全市排碳量71％，繼續擴大納管的第二批碳排放源44家，占排碳量4％；環保局並協調轄內固定源汙染量占比前80%的30大工廠，投入635億經費進行設備及製程改善，預期將可減少空汙排放1萬4804公噸。

高雄市淨零排放辦公室主任黃世宏指出，高雄工業碳排放占比高達8成，為因應國際溫室氣體淨零趨勢，加速減碳腳步，已成立「產業淨零大聯盟」，依鋼鐵、石化、電子、能源、循環經濟等五大業別，透過產業龍頭、國營企業以大帶小方式，分享減碳技術及成果，加速產業轉型。

高市第一批列管的48家碳排放源，就占全市排碳量71％，繼續要納管的第二批碳排放源44家，占排碳量4％，合計列管數已達75%排碳量。因減少碳排與減低空汙密切關聯，新成立的「產業淨零大聯盟」，集結五大產業龍頭及業者，藉由大排放源分享減碳技術，包含鋼化聯產、碳捕捉再利用、氫能冶煉等先進技術，並以工作坊及小組會議形式，依製程及產業別各別研擬減碳方法追蹤進度。

環保局則擴大碳盤查工作，輔導業者建立排放清冊，建構碳資產管理能力，協助業者面對低碳衝擊。另外加建構法制基礎，擬定「淨零城市管理自治條例（草案）」，內容包含用電戶創電、產業園區使用綠電、擴大產業碳盤查與減碳輔導、開發行為增量抵換等，環保局邀請各事業單位、產業工會代表討論，凝聚共識。