影／高雄輕軌C20至C24今初勘 有條件通過初勘合格

高雄輕軌持續成圓目標推進，配合台灣設計展活動，預計10月7日通車至C24站，市府交通局今舉辦輕軌C20至C24站路段初勘，下午在C23龍華國小站演練輕軌與小客車車禍起火意外，過程逼真。初勘總召集人許添本表示，初勘結論為有條件同意初勘合格，市府9月底前需完成部分改善項目。

初勘委員會共開出「履勘前須改善事項」3項，「一般注意改善事項」5項，「後續建議改善事項」16項，「履勘前須改善事項」，主要包含C23站植草軌道草皮凹陷及月台高燈基座無收縮水泥未補等，捷運局與高雄捷運公司將於短期內完成改善。

許添本表示，高雄輕軌團隊成熟，演練相當完備，「輕軌進入美術館一帶，沿路又有綠色隧道，讓輕軌成為行動美術館，世界知名輕軌都有一條綠色隧道。」輕軌將進入美術館路、大順路等人口密集區域，交通安全備受關注。今天初勘也特別留意單軌雙向路段，演練特地選在C23就是要看團隊應變。

高雄市副市長林欽榮說，通車至C24服務範圍由現行26站，增為31站。全長22.1公里的輕軌，在未來10月通車後，總通車里程進度，已達77%。明年底C24愛河之心站至C32凱旋公園站的大順路段將通車營運，輕軌將以市區環狀交通核心，串聯重要交通節點、醫療服務、休閒遊憩等重要旅次站點，讓搭乘輕軌移動成為時髦又減碳的生活方式。