高雄輕軌C20站至C24站初勘完成 拚10月通車

高雄輕軌第二階段C20台鐵美術館站至C24愛河之心站今天辦理初勘，初勘結論為「有條件同意初勘合格」，部分改善事項必須在9月底前完成，以利交通部履勘，力拚10月通車。

高雄輕軌第二階段C20台鐵美術館站至C24愛河之心站今天辦理初勘，上午於高雄捷運公司分組簡視文件，下午在C23龍華國小站模擬演練車禍起火等項目。

高雄市交通局事後發布新聞稿表示，初勘演練地點是在C23龍華國小站，狀況為列車於路口發生車禍起火，汽車駕駛受傷，經滅火送醫排除狀況後，發現轉轍器故障等情形。高捷公司等相關單位展現高度機動性，災防能力獲初勘委員肯定。

經過一天勘查測試，初勘委員會總召集人許添本表示，結論為「有條件同意初勘合格」，部分改善事項必須在9月底前完成，以利交通部後續進行履勘。

初勘委員會共開出3項「履勘前須改善事項」、5項「一般注意改善事項」、16項「後續建議改善事項」。

「履勘前須改善事項」主要包含C23站植草軌道草皮凹陷及月台高燈基座無收縮水泥未補等，這些項目高雄市捷運局與高雄捷運公司將於短期內完成改善。

交通局長張淑娟說，輕軌台鐵美術館站至愛河之心站完成初勘後，將要求捷運局及高捷公司盡速針對相關缺失立即改善，再依程序報請交通部進行履勘；目標10月通車，屆時服務範圍可由現行26站增為31站。

交通局表示，配合高雄市10月舉辦台灣設計展，民眾可從高鐵左營站至捷運紅線凹子底站，搭乘輕軌直接轉乘至美術館園區、駁二藝術特區或亞洲新灣區等地區，一同參與高雄藝術盛事。

交通局指出，此次初勘委員網羅全國各地土建、機電及營運專家9人，組成初勘委員會，以許添本為總召集人，交通部也派員列席指導。