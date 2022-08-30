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台南沒摘米其林星級餐廳別失望 再公布17家入選餐廳

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南Principe原則法國餐廳雖然沒有摘下米其林星級餐廳，但在今天公布的入選餐廳之列。圖／Principe原則法國餐廳官網
台南Principe原則法國餐廳雖然沒有摘下米其林星級餐廳，但在今天公布的入選餐廳之列。圖／Principe原則法國餐廳官網

美食聖經《米其林指南》今天公布今年入選星級餐廳，今年首度納入台南與高雄兩個城市，可惜一向有「美食之都」封號的台南，並沒有餐廳摘星，但大家也不必太遺憾，今天還有公布台南17家的「入選餐廳」，包括饕弄杯及帝一鐤等，台南市觀光旅遊局表示，這類似過去的「餐盤餐廳」，期待未來還有摘星機會。

這17家入選餐廳分別是饕弄杯餐酒館、Principe原則法國餐廳、帝一鐤無菜單料理、欣欣餐廳阿塗師台菜、再發號肉粽、甘旨堂和式料理、㕩肉舖燒肉專門店、有你真好湘菜沙龍、阿村牛肉湯(保安路)、老曾羊肉、錦霞樓台菜、京華虱目魚、豐之海鮮漁府、牛五臟肉鍋、阿裕牛肉(崑崙路)、橄饗家西班牙餐廳、王家燻羊肉等的17間入選餐飲名店。

米其林指南上午公布摘星餐廳，今年首度將台南與高雄兩城市納入，之前只有台北與台中，其中高雄有兩家餐廳摘得一星，但台南則「摃龜」，網友紛紛評點「台南本來就是小吃多」、「遺憾」、「沒有也好，免得觀光客更多」。

米其林上周先公布「必比登推薦」，條件是1000元必須能吃到3道以上的料理，有價格的限制，台南市共有27家入選，包括阿星鹹粥、阿明豬心冬粉 (保安路)、阿興虱目魚、阿美飯店、保安路米糕、田媽媽長盈海味屋、大勇街無名鹹粥、東香台菜海味料理、福泰飯桌第三代、下大道蘭米糕、八寶彬圓仔惠 (國華街)、開元紅燒土魠魚羮、開元路無名虱目魚、康樂街牛肉湯、落成米糕、無名新鮮牛肉湯、無名羊肉湯、博仁堂、尚好吃牛肉湯、鮮蒸蝦仁肉圓、小公園擔仔麵、府城食府 (安平)、王氏魚皮、葉家小卷米粉、一味品、永通虱目魚粥、筑馨居。

觀光旅遊局表示，以往米其林會公布「餐盤餐廳」，不少摘星的餐廳最早是獲得必比登推薦，之後再拿到餐盤，再摘星，但今年未公布餐盤，而改為入選餐廳，而入選餐廳並沒有價格上的限制。而米其林未來每個月都會公布數家的入選餐廳。

餐廳 台南 米其林

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