內政部審議通過 原住民族博物館目標2027年開幕

內政部今天審議通過高雄市多項都市計畫變更案，其中位於鳥松區澄清湖畔的國立原住民族博物館園區興建計畫，目標2027年開幕，向世界展示原住民語言、生活經驗與珍貴文化資產。

內政部今天召開都市計畫委員會，高雄市副市長林欽榮率市府相關局處前往說明，經內政部都委會討論後，審議通過國立原住民族博物館園區興建計畫、岡山區新行政中心及旗山公共設施用地專案通盤檢討等都市計畫變更案。

林欽榮表示，鳥松區約14公頃土地變更供設置國立原住民族博物館，未來將由行政院原民會統籌辦理規劃設計、開發建築及後續營運管理等，讓高雄成為南島國家文化交流重地。

都發局表示，行政院原民會將於澄清湖北側興建國立原住民族博物館，目標2027年開幕，向世界展示原住民語言、生活經驗與智慧珍貴文化資產。

都發局並指，岡山新行政中心是全國首創行政中心新舊基地跨區併採公辦都市更新模式辦理招商開發，9月將辦理第2次公開展覽、10月細部計畫審議並同步辦理招商作業程序。

都發局表示，既有岡山行政中心位處岡山商業發展密集區域，各機關建物多已服務逾40年，建物老舊、腹地狹窄且停車不便，因此評估將現有行政機關搬遷至機15用地重建岡山新行政中心，藉此新建行政大樓提升服務效能，並將舊址更新重建、活絡岡山商業機能。

此外，旗山公保地解編總面積約6.6公頃，其中透過公辦重劃解編3處，重劃後可開闢約1.8公頃的公園綠地及道路，除還地於民，也提供地方所需公共建設。