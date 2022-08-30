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噁爛！賣場鮮榨果汁機水果發霉長毛 衛生局稽查罰鍰
網友昨在社群「爆廢公社公開版」Po出高雄一處賣場的投幣式鮮榨果汁機，機台裡的好幾顆柳橙有發霉、長白毛菌絲情形。高雄市衛生局今天到賣場稽查，廠商已將機台斷電停售，業者涉違反食品安全衛生管理法，將處6萬元以上罰鍰。
有些賣場設置鮮榨果汁機，投入硬幣就能喝到新鮮果汁。網友昨天在社群「爆廢公社公開版」，Po出高雄一處賣場的投幣式鮮榨果汁機照片，照片裡機台中的柳橙，出現大面積的白色、綠色菌絲，就是發霉，還不只一顆、而是好幾顆。讓民眾看了直呼「太噁心了！」柳橙都發霉了也沒換，誰敢喝呢？！
噁心畫面引來網友討論，「說好的新鮮呢？」還說「這是柳橙發酵的酵素，升級不加價」。網友想問是要放幾天沒動，才能長出這麼多鰴菌？都沒有巡查、補貨嗎？
高雄市衛生局表示，有關民眾於社群網站反映「鮮榨果汁機柳橙發霉還在賣」一案，衛生局今天獲報立即派員查察，這個機台廠商在高雄市3家賣場設有此販賣機台，稽查發現3處機台皆已斷電，停止販售，機台內柳橙已淨空。
負責廠商表示，於8月初因營運因素，已提出提前解除租賃契約，將撤離機台，近期疏於管理導致水果品質不佳未處理。
衛生局表示，業者涉違反食品安全衛生管理法第15條第1項第1款及44條第1項第2款規定，將處新台幣6萬元以上罰鍰。衛生局也呼籲食品業者，務必恪遵食品安全衛生管理相關規定，維護食安與民眾健康。
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