慈善公演獲跨黨派支持 高雄藍綠議員9月6日同台演唱

高雄市議員童燕珍年年舉辦慈善演唱會，今年度「燕飛翔慈善演唱會」預計9月6日在高雄市立文化中心登場，今日記者會邀請擁有23張街頭藝人證照的唐寶寶周以嘉演出精采片段。無黨團結聯盟總召朱信強記者會不缺席，民進黨團總召鄭光峰也預計在演唱會上高歌一曲。議長曾麗燕說，公益沒有黨派之分，希望社會大眾響應愛心慈善活動。

童燕珍身兼高市議會國民黨團總召職務，今早在高市議會舉辦活動記者會，議長曾麗燕、無黨總召朱信強出席，唐心幸福鼓樂團及慈善活動的演出者周以嘉到場演出一小段薩克斯風。

周以嘉出生不久被醫生診斷罹患唐氏症，在家人悉心照顧下，14歲起學習樂器，曾獲得周大觀基金會熱愛生命獎。周以嘉今天在母親陪同下參加記者會，周媽媽說，女兒比別人多付出好幾倍時間努力學習，目前已經考取23張街頭藝人證照，很珍惜每次上台演出機會。

童燕珍說，慈善演唱會採賣票方式，今年是自由認捐入場，1700多個位置被索票一空，今年除她與鄭光峰都會登台獻唱外，還會有一位「副市長」擔任神秘嘉賓，要暫時賣個關子。

童燕珍說，她所創辦的社團法人婦幼同心會投入社會公益多年，曾捐贈社會局家暴防治中心訪視車輛、88風災兒童學費等活動，本次安排唐心幸福鼓樂團及周大觀基金會熱愛生命獎得主周以嘉演出，盼在疫情下提供表演的舞台給弱勢團體，也讓參與民眾感受他們對生命的熱忱與努力，號召更多人加入公益行列。