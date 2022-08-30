影／逾1.7億打造物產館啟用10天遭水淹 屏縣府解釋了

屏東連日午後大雨，啟用不到2周的屏東農業物產館竟遭水淹，積水從3樓階梯直灌1樓，網友譏諷是「階梯式小型水力發電」。屏東縣政府農業處長鄭永裕今天表示，民眾所指積水處是半戶外逃生梯，依建築設計無法封閉，因瞬間降雨太大才積水，但下方有洩水孔並未致災。

屏東縣熱帶農業特色產業園區農業物產館工程，日前才獲國家建設卓越獎優質獎。縣府2021年爭取中央前瞻計畫補助興建物產館，總建造經費逾1.7億元，含周邊環境工程總投資逾2.5億元。縣長潘孟安19日參加啟用典禮，大推物產館是屏東新農業的最佳行銷平台，館前約2公頃彩稻田，以黑、紫、黃、白、綠五色彩稻編織出屏東大武山、小琉球等山海意象，也頗受好評。

詎料連日午後雷雨卻讓物產館慘遭水淹，根據民眾提供影像，積淹水發生於本周日下午，從3樓往戶外看，雨勢不小，積水沿階梯一路下灌。根據中央氣象局觀測資料，屏東測站當天下午2點雨勢最大，累積雨量約27毫米。

鄭永裕解釋，網友所指積淹水的地方是半戶外逃生梯，因建築設計有逃生功能，無法完全封閉，一旦瞬間降雨太大難免積淹，但下方有洩水孔不致造成損害，因館內另有其它梯道，也不致影響進出。待物產館營運一段時間後會再研議，尋求解決辦法。