屏東家扶寄養兒童 一步一腳印同心協力完成琉球環島

屏東家扶中心社工潘彥岑、實習社工伍蔓伶、蔡苡芳，今年暑假「第四屆寄養兒少徒步成長營」，帶領12名寄養兒童，花3天完成徒步環島小琉球共45公里，一步一腳印踏遍小琉球風景區及各個角落，家扶中心督導黃淑玲說，徒步旅行，希望被寄養中的孩子看到自己的不一樣，即使出生之路不平凡，但一樣可以靠自己的努力走出自己的人生。

屏東家扶中心指出，今年參加徒步旅行寄養童從小一到小四，平均年齡8歲半，成員中有10人首次參加。12名寄養童中，有發展遲緩、社交障礙，還有三名患有過重症，活動過程中，小朋友突然被地上行走的蝸牛給吸引而脫隊，或在戲水區涉水過深不知危險，也讓隨行的社工需更注意成員狀況。

社工潘彥岑說，2020年辦理寄養童徒步旅行在寒假舉行，有孩子邊走邊哭，甚至無法完成，今年在暑假舉辦，頂著36度高溫，汗如雨下，卻沒有一個孩子掉淚，孩子們清楚目標只有一個，同心協力完成徒步環島，讓這三天兩夜的旅行為生命留下有毅力與韌性的記憶點。

12名寄養童徒步走著，與在小琉球以機車環島年輕遊客成強烈對比，小琉球的熱情居民、遊客在沿路上為孩子們加油打氣，還有店家的愛心餐食飲料提供，成為大家「行動電池」，時時充飽電，太陽再大、身體再累也不輕言放棄。

實習社工伍蔓伶走完第二天，球鞋開口笑，伍蔓伶說，看寄養童小小身軀及堅毅眼神，想著每個寄養童都有著沉重的生命故事。她換穿脫鞋，腳長三個水泡，陪孩子走完全程。