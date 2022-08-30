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高市新闢仁武凹子底路線 9月起幹線公車班距、班次加密

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高市交通局新闢「仁武凹子底」公車路線，紅62路線9月1日通車。記者林巧璉／攝影
高市交通局新闢「仁武凹子底」公車路線，紅62路線9月1日通車。記者林巧璉／攝影

高雄市仁武區人口激增，公共服務需求也增加，高市交通局新闢「仁武凹子底」公車路線，紅62路線9月1日通車。高雄市陳其邁表示，仁武人口成長快，市府服務也緊緊緊，紅62可滿足仁武人到北高雄的需求，沿線行經榮總、捷運生態園區、巨蛋、凹子底等站。

交通局今在仁武里活動中心舉辦通車記者會，陳其邁致詞時說，這個活動中心每到選舉就是候選人最佳的宣講場合，今天來的人潮比選舉造勢還多！可見仁武民眾對紅62路線需求迫切，經交通局大數據分析，仁武居民最常搭公車往北高雄，尤其是高鐵左營站、榮總等。此公車路線全面電動化，漢程客運投入6輛全新電動公車行駛。

因應開學，高市20條幹線公車、高潛力公車班次也提供加密服務，在尖峰時段班距縮短為10至15分鐘。為鼓勵民眾搭乘公車，9月加碼一卡通MONEY乘車碼優惠，每次搭乘享10% LINE POINTS點數回饋。交通局長張淑娟說，紅62首月通車可享刷乘車碼免費搭乘，目前高市有195輛電動公車，占比逾19%為全台第一。

陳其邁說，仁武人口增長快速，目前有9.4萬人口，除了公車，市府也積極增加公共設施，包括仁武92期重劃區運動公園，增加1千5百萬經費打造共融公園，國7、國10大社交流道和高屏第二快速道路等興建，都有迫切性，讓仁武區成為一個宜居城市是努力的目標。

交通局表示，未來也將持續以大數據分析提供民眾更需要的服務，捷運小港林園線、岡山路竹延伸線等路線也會增加公車路線，以先導公車路線讓民眾提前享受、習慣未來的捷運路網。

選舉將至，通車記者會今除了市議員、參選人外，仁武區里長幾乎全員到齊，活動中心也坐滿仁武鄉親。活動結束後參選人抓緊機會拜票，更有鄉親在現場喊起「凍蒜」。

高雄市長陳其邁坐上駕駛座，化身駕駛長推廣「紅62-仁武凹子底線」新闢公車路線。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁坐上駕駛座，化身駕駛長推廣「紅62-仁武凹子底線」新闢公車路線。記者林巧璉／攝影
選舉將至，通車記者會今除了市議員、參選人外，仁武區里長幾乎全員到齊，活動中心也坐滿仁武鄉親。記者林巧璉／攝影
選舉將至，通車記者會今除了市議員、參選人外，仁武區里長幾乎全員到齊，活動中心也坐滿仁武鄉親。記者林巧璉／攝影
高市交通局新闢「仁武凹子底」公車路線，紅62路線9月1日通車。記者林巧璉／攝影
高市交通局新闢「仁武凹子底」公車路線，紅62路線9月1日通車。記者林巧璉／攝影

公車 高雄市 陳其邁

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