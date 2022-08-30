高雄肉品市場喊遷多年未成 議員撂重話：不惜擱置預算

位處三民區精華地帶的高雄肉品市場遷移案延宕多時，議員黃柏霖今日質詢指出，高雄市府擁有土地所有權，要求農業局約滿不再續租給肉品公司，否則要將農業局預算全部擱置。農業局回應，高雄肉品市場占大高雄地區的四分之一供應量，會在確保需求穩定與兼顧三民區發展下持續溝通。

高雄市有鳳山、岡山、高雄、旗山4處肉品市場，唯獨高雄肉品市場位處鬧區，鄰近有「高雄小天母」之稱的河堤社區。有56年歷史的肉品市場外觀老舊，高雄地區農會民國107年提案遷移，遷建案停滯不前，經費從12億增至16億元。

高市議會今日進行農林部門質詢。三民區議員黃柏霖指出，肉品市場遷移問題拖延已久，歷任市長都說要遷，缺都無法遷徙，土地是市府所有，建議農業局檢視合約期限，此次約滿不要再續租，如果再續租，要把農業局預算全部擱置。

黃柏霖說，全台灣只有高雄有4處屠宰場，數量最多，就像焚化爐一樣，都在幫外縣市處理垃圾，高雄市不靠犧牲環境成本賺錢，農業局要用來硬的，遷移問題已經談十幾年都沒訂deadline （最後期限），用講的都沒用，要用強硬手段，否則再十年也解決不了。

「設備老舊，50年前的混凝土離離落落，發生問題怎麼辦？」黃柏霖說，要求遷移的民意壓力愈大愈大，其他三處可以增加產線來因應，高雄肉品市場設備老舊，問題非解決不可。

農業局副局長王正一表示，高雄肉品市場確實是三民區發展的重要區域，目前單日交易量750頭，占大高雄地區的 四分之一供應需求，在確保需求穩定與兼顧三民區發展下，會跟高雄地區農會合作，加速溝通達成遷移共識。