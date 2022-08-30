高雄加速脫煤減碳 空品良率歷年最高 9月1日辦國際論壇

高雄市針對固定、移動及逸散汙染源推出多項管制措施，2020年加入「脫煤者聯盟」，推動加速脫煤減碳。環保局表示，2021年已減煤179萬噸，為2020年3.4倍；空品良率統計至今年7月底，高雄市AQI≦100比例85.2%、PM2.5手動測站濃度16.7μg/m3，為歷年最佳，要朝連續三年AQI≦100突破8成邁進。

高雄市環保局長張瑞琿表示，「改善空氣品質」是市長陳其邁施政重點，高雄加入「脫煤者聯盟」後，環保局便著手規畫轄內電力、汽電機組脫煤減碳。要求興達電廠秋冬燃煤機組停2減2，並供電無虞下，2部機組降載提升至35%上及擴大減煤時間30天。

環保局定期召開減煤會議，要求汽電共生業者滾動盤點減煤措施及配合秋冬減煤，8月會議決議111年減煤目標量由36.7萬噸提升至56.8萬噸，持續朝向汽電脫煤目標前進。2025年興達電廠燃煤機組全面除役及汽電共生脫煤後，預計將減少用煤量725萬噸，相當於825萬噸CO2e。

張瑞琿說，「淨零排放」已是全球熱門關心議題，隨著氣候變遷日益嚴峻，為了將世紀末升溫控制於1.5度以內，台灣也訂定2050年要達到淨零排放。高雄市為工業之都，產業涵蓋鋼鐵、石化、高科技及其他製造業，碳排放量占全國兩成，2020年溫室氣體已較基準年減少19.4%超越國家目標，環保局今年成立「淨零辦公室」，研擬「淨零城市管理自治條例」，要落實氣候法制。

高雄市碳排減量雖已超前國家同期目標，仍要積極透過能源、產業、生活、社會轉型四大策略加速減碳，能源轉型是市府推動主軸。環保局表示，會以增氣、減煤、展綠為原則，除要求電廠、汽電共生廠擴大減煤、配合降載外，在綠電部分，推動6年1.25GW太陽光電計畫，在提供產業、民生穩定用電之餘，更降低電力排碳係數，減少碳排放量，進一步改善高雄市空氣品質。