金門大橋將完工 中央地方民間共辦工程研討會分享成果

金門大橋為國內第一座極具高風險性及高技術性之長跨距海上特殊公路橋梁，目前工程進度為97.62%，即將完工通車，屆時將方便大小金門兩地民眾交通。金門縣政府及大橋相關單位近兩日辦理「111年金門大橋工程研討會」，研討金門大橋相關技術，除展示設計特點，也盼將相關技術傳承與分享。

金門大橋克服地質、天候、海象及偏遠離島區位等不利條件，近期即將完工通車。交通部高公局、CECI（工程顧問公司）及金門縣政府昨日與今日兩天在金門大學共同主辦「111年金門大橋工程研討會」，並邀請交通部次長陳彥伯、縣長楊鎮浯及高速公路局長趙興華出席。

金門縣政府工務處表示，金門大橋為國內首座海上特殊橋梁，具高度技術性，除了深槽區基樁施工外，亦完成了國內首座樁帽鋼箱圍堰基礎，深槽區結構物澆置之混凝土拌和船作業、主邊橋上構施工將原場鑄懸臂工法以替代方案變更為預鑄節塊懸臂吊裝施工方式等，乃至於計畫前期的規畫設計之考量，皆屬相當寶貴之實務經驗，對工程界而言具有相當參考價值。

近兩日舉辦「金門大橋工程研討會」，邀請國內工程界、學術界及公部門等各領域專家學者共計250位參與，研討議題包括「金門大橋緣起與規劃（含基礎施工概述）」、「高粱穗心造型墩柱施工實務」、「海上預鑄節塊施工實務」、「海上混凝土施工」、「海上施工安全管理」及「金門大橋橋梁監測」等內容，除展示大橋設計特點，也盼將相關技術傳承與分享。