金門大橋工程研討會 產官學共享施工經驗

金門大橋即將完工通車，今明2天舉行「111年金門大橋工程研討會」，250名專家學者及公部門人員參與，針對6大方向議題研討，共享施工經驗。

金門縣政府今天發布新聞表示，金門大橋為全台首座極具高風險性及高技術性的長跨距海上特殊公路橋梁，克服地質、天候、海象及偏遠離島區位等不利條件，即將完工通車。交通部高公局、CECI（工程顧問公司）及縣政府，今明2天在金門大學舉辦研討會。

會中邀請交通部次長陳彥伯、金門縣長楊鎮浯，期許並感謝團隊努力不懈完成金門大橋最後一哩路，即將迎來通車後更為舒適便利的交通運輸，推進金門地區觀光產業發展有利環境。

縣府指出，研討會邀請250名工程界、學術界及公部門等各領域專家學者參與，針對「金門大橋緣起與規劃（含基礎施工概述）」、「高粱穗心造型墩柱施工實務」、「海上預鑄節塊施工實務」、「海上混凝土施工」、「海上施工安全管理」及「金門大橋橋梁監測」等內容，介紹金門大橋設計特點、施工技術及成果，並積累專門人才技術知識基礎，持續增進工程技術，協助促進交通建設發展，帶動地區觀光發展。

縣府表示，金門大橋工程施工進度已完成97.62%，7月22日完成全橋合龍，持續推展完工、勘驗、驗收、改善後，將可擇期開放通車。