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「潮海渡」實景歌舞劇 演繹屏東大鵬灣域養殖變遷史

中央社／ 屏東縣29日電
實景歌舞劇「潮海渡」以當代手法重新詮釋傳統養殖文化，竹篙與碩大三角巾延展，表達過去在港灣中阡陌的插枝養殖地景，而舞者身影作為先民在大鵬灣沿海生活的村婦與漁夫，透過舞蹈與光影布幔的交織呈現往昔沿岸聚落的常民美學。 中央社／屏東縣政府提供
實景歌舞劇「潮海渡」以當代手法重新詮釋傳統養殖文化，竹篙與碩大三角巾延展，表達過去在港灣中阡陌的插枝養殖地景，而舞者身影作為先民在大鵬灣沿海生活的村婦與漁夫，透過舞蹈與光影布幔的交織呈現往昔沿岸聚落的常民美學。 中央社／屏東縣政府提供

屏東縣邀跨域表演藝術家張逸軍，量身打造「潮海渡」實景歌舞劇，9月4日在屏東夏日狂歡祭閉幕演出，以傳統南音搭配當代馬戲、民俗技藝與現代舞蹈，演繹大鵬灣域養殖變遷史。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，位於東港鎮的大鵬灣在成為國家風景區前，曾經是牡蠣與箱網養殖產地，結合縣府在大鵬灣主辦的屏東夏日狂歡祭，要在9月4日活動閉幕當天，以傳統南音搭配當代馬戲、民俗技藝與現代舞蹈，共構一齣傳頌台灣先民在港灣生活的大時代人文風貌，名為「潮海渡」。

屏東縣政府傳播暨國際事務處指出，昔日大鵬灣域內滿滿蚵棚架是許多人深刻印記，迄今灣域內仍留有1座蚵殼島，而2019年台灣燈會時，縣府運用5噸鋼材打造「海之女神」燈飾，展現新住民女性剛柔並濟、飄洋過海落地生根的特性，並使用35萬顆蚵殼交錯編織女神裙擺，也突顯過去當地產業文化，目前海之女神還在原址陪伴大家。

張逸軍表示，大鵬灣域近300年來的歷史可以說是一部養殖變遷史，以當代手法重新詮釋傳統養殖文化，竹篙與碩大三角巾延展，表達過去在港灣中阡陌的插枝養殖地景，及隨風搖曳的港灣人文風情，而光影投射在三角巾帆布上，代表大鵬灣海域光源變化，舞者身影作為先民在大鵬灣沿海生活的村婦與漁夫，透過舞蹈與光影布幔的交織呈現往昔沿岸聚落的常民美學。

「潮海渡」實景歌舞劇將於9月4日演出，下午5時、6時30分及晚間9時各一場，每場表演30分鐘。

大鵬灣 屏東縣

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