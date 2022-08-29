共軍擾台離島官兵辛勞 三總澎湖分院醫療服務獲肯定

中央社／ 澎湖縣29日電

國防部副部長王信龍上將今天在澎湖表示，共軍擾台，離島官兵在高張力的戰力整備中，格外辛勞，軍醫體系更提供地區軍民醫療服務，趕在秋節前夕前來慰問嘉勉。

三總澎湖分院發布新聞稿指出，王信龍上將今天在軍醫局長陳建同中將陪同下前往三總澎湖分院，代表部長慰勉在共軍擾台與軍演期間，分院醫護人員秉持初心，提供在地軍民最好醫療服務。

三總澎湖分院長施宇隆表示，國防部近年來為照顧澎湖軍民，落實中央「在地化醫療」目標，除了在人力與物力的支持外，更大幅編列經費，充實高階心導管室、高階磁振造影掃描儀、192切電腦斷層掃描儀等醫療裝備，提供軍民更優質醫療服務。

王信龍並指出，本島部隊曾發生諾羅病毒腸胃炎等事件，造成部隊戰力嚴重受損，要求醫院協助各部隊做好環境與衛勤管控，以避免再發生類似集體中毒案件，同時做好人才長留與扮演好地區軍民最佳醫療照護等工作。

王信龍上將今天也代表邱部長致贈秋節加菜金，由院長施宇隆代表接受。

澎湖 王信龍 共軍

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