「左營高鐵科技之心」都計變更案細部計畫 今起公開展覽

因應半導體S科技廊帶成形，並迎接台積電進駐設廠衍生的相關需求，高雄市都市計畫委員會7月底通過的「左營高鐵科技之心」都計變更案，細部計畫今天起公開展覽30天，預計明年採「公辦都更」方式招商。

高雄市都發局長吳文彥指出，市府與財政部國產署、國防部政戰局及交通部鐵道局多次協調，將高鐵站西側的轉運專用區及廣場用地合計約2.4公頃用地變更為商業區，打算明年招商開發，朝高鐵、台鐵及捷運三鐵共構之大眾運輸導向發展。

吳表示，「左營高鐵科技之心」計畫外，市府也會推動整合高鐵屏東延伸線、八德第二快速道路，規畫高鐵前後站聯絡交通，並檢討半屏山南麓交通系統及土地使用整合，滿足晶圓設計、研發及商辦企業總部、服務中心等多元機能。

「左營高鐵科技之心」計畫更部分，7月27日已通過高雄市都委會審議，細部計畫今天起公開展覽30天，待主計畫、細部計畫完成審定，就會招商，全案開發規模預計達7萬餘坪，提供做為商場、辦公、轉運及停車等空間。