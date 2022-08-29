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高雄自強路7戶危樓今開拆 受災戶萬分不捨

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市自強一路7戶透天厝因鄰近建案施工不慎變危樓，今起強製開拆。記者王昭月／攝影
高雄市自強一路7戶透天厝因鄰近建案施工不慎變危樓，今起強製開拆。記者王昭月／攝影

高雄前金區自強一路大樓建案施工不慎造成周邊道路塌陷，7棟透天厝成傾斜成危樓；經過協商後住戶同意後，今天起開拆，預計利用3周時間拆完，住戶之一的郭姓老夫婦不捨「起家厝」就要拆毀，難過不已，郭姓建商表示，一定以最多誠意解決問題。

七棟危險住戶今天開拆，高雄市副市長林欽榮到場坐鎮，他要求工務局注意拆除安全，建築、土木、結構及大地技師等四大專業技師公會也要協力督導，確保周邊鄰房安全，他指市府將採分階段施工，約21個工作天完成拆除。

工務局長楊欽富說，自強一路遭損住戶，是依照建築法第81條規定公告拆除，受損戶的家具等物品均已完成搬遷，預計9月22日可完成拆除。為確保工地周邊鄰房安全，承包商，24小時監測，也派專業技師進行即時數據的監控及判讀；非拆除階段時，也要求廠商維持工地內、外的水位平衡，避免再生意外。

這起損鄰事故，建商在第二次協調會中允諾先提存5000萬元做為擔保，受災戶則要求起造人「中國建經」也應負連帶責任。今天房宅開拆，有兩戶人家到場，郭姓老夫婦在郭姓建商陪同下入內巡禮，並續搬離一些物品，目分不捨。

郭姓老夫婦早年白手起家，這次受損的房子算是起家厝，沒想到因建案施工不慎波及，面臨拆除命運，目前房內的神明擇定九月一日再會請離，建管處長陳海通表示，會等神明請走後再拆。

工務局建管處長陳海通表示，目前7住戶僅1戶尚未找到租處，暫住飯店，其餘都安置妥適，重建方式有三，包括建商蓋回，另找人建造，或拿賠償，但尚未定案，郭姓建商近來每天到場，郭表示會以最大的誠意解決。

建築 透天厝 高雄市

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